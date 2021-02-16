В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная сотрудничеству "Деловой России" и АКРА

Москва, 16 февраля. В пресс-центре ТАСС 16 февраля прошла пресс-конференция, посвященная соглашению о сотрудничестве между "Деловой Россией" и Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). Спикеры ответили на вопросы о применении рейтингов на практике, новых возможностях для малого и среднего бизнеса при получении кредитных оценок и принципах продленной на 2021 год программы субсидирования листинга ценных бумаг для МСП по возмещению расходов при рейтинговании.

Сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян отметил, что соглашение имеет стратегический характер: "Все больше участников рынка пытаются работать добросовестно, "обелять" свой бизнес, и "Деловая Россия" как раз объединяет добросовестные компании по всей стране». Он также отметил, что "Деловая Россия" объединяет компании несырьевого сектора экономики — эти компании очень динамичны и инновационны. "Компании "Деловой России" хотят расти. Чтобы преодолеть определенную осторожность инвесторов к этому бизнесу члены нашей организации все более ставят вопрос о том, как обеспечить упрощение получения источников финансирования, улучшение позиционирования в рамках тендеров", — по словам Антона Данилова-Данильяна, рейтингование является одним из ключевых элементов в решении этих задач. "Мы намерены несколько десятков компаний передать в руки АКРА в течение ближайших лет, чтобы они получили рейтинг и имели возможность быстрого развития", — подытожил он.

Генеральный директор АКРА Михаил Сухов подтвердил, что финансовые институты и предприятия МСБ относятся друг к другу с осторожностью. "Рейтинги — это способ разрушить недоверие между бизнесом и инвесторами и банками" – подчеркнул он. АКРА планирует увеличить долю малого и среднего бизнеса среди своих клиентов до 40% в ближайшие два года. "Сейчас интересный момент. Правительство приняло решение о частичном субсидировании затрат на получение рейтинга. <…> Затраты на получение независимой кредитной оценки будут гораздо более рентабельны", — отметил Михаил Сухов.

Со стороны АКРА курировать сотрудничество с "Деловой Россией" будет управляющий директор Алексей Мухин. Он выступил с презентацией об особенностях применения кредитного рейтинга и отдельно остановился на возможностях для малых и средних предприятий.

В "Деловой России" куратором сотрудничества выступит член генерального совета, руководитель Центра правовой поддержки бизнеса московского регионального отделения Алексей Мишин. Он подчеркнул, что практически у всех компаний "Деловой России" нет кредитных рейтингов, и это связано со стереотипами и страхами. "Сложно получить, рискованно. Есть еще стереотипы, что это долго, что это удел только крупных компаний, что необходимо предоставлять огромное количество документов, название которых владельцы малого бизнеса даже не слышали", — пояснил он. Основной задачей сотрудничества на ближайшее время, по его словам, "Деловая Россия" ставит информирование предпринимателей о возможностях рейтингования и популяризацию этого инструмента.

С комментариями и ответами на вопросы выступили также заместитель директора, руководитель направления среднего бизнеса АКРА Александр Гущин и заместитель начальника управления Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи Дмитрий Таскин. Сопредседатель Саратовской "Деловой России" Дмитрий Ханенко поделился практическим опытом рейтингования на примере своей компании ПАО "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе".