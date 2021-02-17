В УГМК начался второй этап вакцинации от коронавируса

ТАСС, 17 февраля. В Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в среду начался второй этап массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе компании. Первую часть вакцины бесплатно и добровольно уже получили более 5 тысяч работников.

"В Свердловской области вакцинацию проводят медики лицензированного центра ЕМЦ "УГМК-Здоровье". Работники организаций УГМК за пределами Среднего Урала проходят вакцинацию в учреждениях здравоохранения по месту нахождения. Темпы вакцинации в организациях УГМК за пределами Среднего Урала зависят от поступления вакцины в регион. На всех предприятиях компании проводится информационно-разъяснительная работа о необходимости вакцинации, на вопросы работников оперативно и квалифицированно дают ответ специалисты-эпидемиологи", - рассказали в пресс-службе.

В управляющей организации ОАО "УГМК" и в АО "Уралэлектромедь" (головное предприятие компании, город Верхняя Пышма Свердловской области) сформирован коллективный иммунитет более чем у 80% работников, сказано в сообщении. Коллективный иммунитет формируется за счет переболевших или имеющих антитела к COVID-19, уже привитых сотрудников, добавили на предприятии.

"Есть работники, которые уже привились двумя компонентами вакцины и сдали тесты на антитела. Результаты радуют: у всех привитых антитела выработались", - рассказал руководитель управления общественных связей УГМК Алексей Свалов.

О компании

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.