Марина Ракова: никакая платформа не заменит очное обучение

Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка, рассказала о дистанте, цифровых платформах, учителях и школьниках, персонализированной модели образования и международном конкурсе по искусственному интеллекту.

— Правда ли, что вы выступаете за дистанционное обучение? В прошлом году было много критики на эту тему.

— Конечно же, нет! Мы всегда говорили, что дистанционное обучение никогда не заменит очное. Важно понимать, что цифровые технологии в образовании, которые могут помочь школе — ученику, учителю, директору, родителям, — это совсем другое: инструменты для каждого участника экосистемы образования как пространства взросления и радости открытий.

— А что же такое цифровые технологии в образовании? Вы же разработали специальную платформу и начали ее активно продвигать в период пандемии?

— Мы разработали школьную цифровую платформу СберКласс для поддержки именно очного образования, хочу еще раз это повторить — очного, — и начали ее апробацию в 2019/20 учебном году в 15 образовательных организациях в пяти регионах, то есть еще до пандемии.

Задача платформы — помочь учителю выстроить персональную образовательную траекторию для каждого ребенка. Очевидно, что без цифрового инструмента в классе на 25‒30 человек сделать это невозможно. Все дети разные.

Весной 2020 года из-за пандемии и локдауна в стране была реальная угроза того, что дети не смогут закончить третью и четвертую четверти. Мы много общаемся с учителями, директорами и региональными министрами, и, когда мы в марте услышали, что у многих регионов нет никаких инструментов для обучения детей, для того чтобы каждый ребенок успешно завершил обучение, мы совершенно бесплатно в кратчайшие сроки предоставили возможность школьникам и учителям в 23 регионах использовать платформу в образовательном процессе. Мы предоставили инструмент, который позволил снизить колоссальную нагрузку на учителей в этот период, но основа образования осталась та же — учитель взаимодействовал с детьми, а благодаря платформе ему легче было организовать этот процесс.

Мы успешно выдержали нагрузку не только обучения учителей в регионах по программе персонализированной модели образования (ПМО), но и развернули инструмент для обучения более 500 тысяч детей в период пандемии.

Конечно же, это потребовало колоссальной концентрации и мобилизации всей команды Сбера, личной вовлеченности губернаторов, региональных министерств и, главное, учителей. Пандемия и удаленное обучение стали для всех участников процесса большим вызовом. К этому никто не был готов, но в целом Россия, по мнению экспертов, прошла этот период в группе лучших.

Так что ни о каком удаленном образовании или дистанте мы никогда не думали. Мы даже представить себе это не могли, что в один момент весь мир на несколько месяцев уйдет в онлайн.

— Кстати, во всем мире более 1 млрд школьников остались без доступа к школьному образовательному процессу из-за пандемии.

— Да, и это очень печальная статистика. К счастью, в нашей стране все прошло без серьезных срывов и практически все дети имели доступ к образовательному процессу. Конечно, были проблемы с интернетом, наличием компьютеров, неготовностью к онлайну учителей, учеников и, что не менее важно, родителей. Нам всем пришлось перестроить свои привычные подходы и процессы и уйти на дистанционную работу, учебу, но главное, что благодаря цифровым инструментам мы смогли обеспечить возможность обучения детей в этот период.

— Кстати, вы как-то помогали детям, у которых не было своих компьютеров?

— Конечно. По мнению ряда экспертов, ключевой проблемой для России остается острая нехватка компьютеров в школах и семьях.

Весной не осталось равнодушных: правительство, регионы, волонтеры и бизнес — все постарались помочь детям с техникой. Мы тоже не остались в стороне: для обеспечения доступа детей к новым возможностям, в том числе и тех, у кого нет дома компьютера, школы и ученики получили от Сбера 25 000 специальных комплектов смартбоксов, состоящих из приставки для подключения к телевизору и клавиатуры с тачпадом, которые позволяют пользоваться всеми возможностями СберКласса.

— Но все же у педагогов и родителей остались опасения, что цифровые платформы вытесняют учителя из школы.

— Все боятся перемен и новых технологий — это абсолютно нормально. Но опасения, что цифровые технологии заменят школьное образование, связано скорее с массовым непониманием сущности образования и привлекательностью "теорий заговора" — любому учителю, наставнику или человеку, который когда-нибудь учил детей, совершенно очевидно, что учителя невозможно заменить.

— Почему вы в этом так уверены?

— Потому что суть образования — взаимодействие обучаемого и наставника. Для детей это особенно важно в силу их психофизических особенностей, именно поэтому мы так помним первого учителя, у нас вызывают сильные эмоции наши любимые (и не очень) предметы и учителя.

Я совершенно убеждена, что никакой цифровой сервис не сможет заменить учителя, эта профессия остро востребована сейчас и останется такой в будущем. Да, у нас появляется множество дополнительных ресурсов для обучения и источников информации, но роль учителя главная, только он может направлять ребенка, прививать ему любовь к саморазвитию, обеспечивать, несмотря ни на что, получение им полезных навыков.

Нельзя забывать, что в условиях, когда меняется мир вокруг нас, меняются и необходимые навыки, процессы, если хотите, и модели поведения. Поэтому, конечно, и роль учителя тоже эволюционирует. В том числе и за счет повышения открытости и прозрачности процесса обучения. Мы получили возможность в этом убедиться в период пандемии, когда уроки, прежде проходящие за закрытыми дверями учебных кабинетов, стали открытыми для всех участников образовательного процесса, в том числе и родителей.

В новых условиях учитель (еще больше, чем прежде) — это в первую очередь наставник, который помогает ребенку в современном мире ориентироваться в многообразии, показывает личный пример, формирует мировоззрение и культуру. То есть в каком-то смысле роль учителя усложняется такой безоговорочной открытостью, и это происходит не потому, что мы создаем какие-то платформы, а потому, что меняется мир и, соответственно, задачи образования.

Ранее я говорила, что СберКласс помогает ученику осваивать мягкие и цифровые навыки, но очевидно, что для того, чтобы ими овладел ребенок, ими также должен обладать преподаватель. В то же время мы понимаем, что многие наши педагоги получали образование в другое время, что перемены вокруг — это большой стресс и нагрузка, поэтому максимально стараемся помочь в освоении цифровых инструментов и самой методологии персонализированного обучения.

— Расскажите, с какими трудностями приходится сталкиваться в процессе внедрения школьных образовательной платформы.

— Основные препятствия для внедрения цифровых ресурсов — это все еще недостаточное оснащение школ современным оборудованием и хорошим доступом в интернет, а также то, что не все педагоги уверенно работают с цифровыми инструментами. Эти проблемы взаимосвязаны, и мы активно участвуем в их решении.

Мы всегда стремимся быть максимально открытыми, показывать учителям суть платформы, получать обратную связь.

— А как вы работаете со школами, которые плохо оснащены?

— Как я уже говорила, мы выделили 25 тысяч комплектов малообеспеченным семьям для учебы на СберКласее.

Кроме того, в рамках пилотного проекта мы оборудовали современное учебное пространство в одной из школ Нижнего Новгорода, в котором теперь есть не только компьютеры и интерактивные доски, но и зоны для совместной работы. Ученикам и педагогам очень нравится, так что, думаю, в этом году мы сможем тиражировать этот опыт.

— А уже есть список школ-счастливчиков?

— Пока рано об этом говорить, мы анализируем, здесь много факторов, в том числе и готовность самой школы работать в новых условиях. Ведь это же не только отремонтированные классы и компьютеры, это в первую очередь принятие принципов персонализированного образования, готовность педагогического состава — от директора до учителя — учиться и развиваться.

— А учителей вы как-то обучаете?

— Безусловно, мы уделяем большое внимание поддержке учителей. Для учителей, которые работают на СберКлассе, мы обеспечиваем постоянную техническую и методическую поддержку, проводим обучение по специальной лицензированной программе повышения квалификации.

В прошлом году, для того чтобы помочь учителям освоить новые инструменты, мы обучили более 45 тысяч педагогов и наставников. Для учителей, которые достигли больших успехов в использовании персонализированной модели обучения, мы проводим обучение по направлениям, которые включают навыки работы и управления учительскими командами, эффективную коммуникацию, методическое сопровождение.

В этом году стартует набор на магистерскую программу на базе Высшей школы экономики, Московского городского педагогического университета и СПбГУ, где педагоги будут обучаться при нашей финансовой поддержке.

Мы очень благодарны учителям, которые с нами работают, и стараемся не только вместе с ними развиваться, но и поощрять их и мотивировать. В декабре прошлого года мы провели первый конкурс "Команда СберКласса" для школ и учителей, которые используют платформу, и наградили победителей комплектами ноутбуков, телефонами или планшетами. Рассчитываем, что все это будет использоваться в работе и поможет в освоении современных образовательных сервисов и инструментов.

— Вы много говорите о важности обратной связи, а сами как вы ее получаете?

— Так как Сбер постоянно получает и анализирует обратную связь от своих клиентов, учитывает ее в своих продуктах, мы, безусловно, используем накопленный опыт и в образовательных инициативах.

Мы работаем с каждым учителем, обучающимся на СберКлассе, общаемся с учениками, учителями, директорами и руководителями образования из регионов на наших мероприятиях, например постоянных встречах лидеров школьного образования. Очень много предложений находят отклик и применяются для улучшения нашей платформы. Мы просим всех о постоянной обратной связи и вместе культивируем привычку давать и получать обратную связь, объективно оценивать ученические достижения, ведь именно это критически важно для улучшения всей системы образования. Мы стремимся, чтобы каждый учитель и сам хотел получать обратную связь от учеников, чтобы составить представление о том, какими знаниями обладают школьники, в чем они ошибаются, чего они не понимают. Обратная связь от ученика к учителю помогает делать обучение видимым.

Например, последние результаты опроса учителей свидетельствуют об эффективности использования СберКласса при реализации образовательных программ: более 70% учителей отмечают улучшения в результатах обучения детей, в том числе отмечают, что у учеников появились определенные образовательные цели и траектории для их достижения, увеличилось разнообразие материалов для обучения, групповые задания на платформе способствуют вовлечению всех учеников.

Можно сказать, мы все развиваемся, получая обратную связь друг от друга. Так что, я уверена, это всем полезно.

Я убеждена, что качество школьного образования очень сильно зависит от вовлеченности учителей, от того, насколько они верят в то, что делают. Важно не только "прокачивать" компетенции, но и создавать сообщество единомышленников, с которыми можно обмениваться опытом и непосредственно участвовать в изменениях.

— Возвращаясь к среде единомышленников, вы активно продвигаете персонализированный подход к обучению, но, например, действующими образовательными стандартами он не предусмотрен. Может, эту методологию многие педагоги и не знают вовсе? Почему это важно для современной школы и можно ли сочетать персонализированную модель образования с едиными требованиями к результатам обучения?

— Не соглашусь с вами, о персонализированной модели образования говорили известные педагоги еще 100 лет назад, так что нельзя сказать, что действующие педагоги ее не знают. Скорее всего, мало кто применяет, так как уделять внимание каждому ребенку, развивать их даже самому талантливому учителю практически невозможно. Вы правы, она в явном виде не предусмотрена действующим образовательным стандартом, который был принят, когда не было технологий, позволяющих в массовой школе применять персонализированный подход.

Но давайте разберемся, что же такое персонализированная модель образования и почему она важна в современном мире.

Ценность персонализации очевидна, и большинство родителей пытается ее достичь, например нанимая репетиторов или занимаясь самостоятельно, помогая в индивидуальном порядке в освоении материала, но это дорого и занимает гораздо больше времени.

ПМО и наша платформа позволяет каждому ребенку выстроить собственную траекторию развития внутри школы, основываясь на индивидуальных способностях и особенностях, предпочтениях и осознанных образовательных целях.

Разных детей нельзя учить одинаково, к образовательным результатам каждый идет своим уникальным путем. Отличается не только удобный способ восприятия материала (кому-то удобнее прочитать текст, кому-то — послушать лекцию), но и темп, уровень интереса и мотивации.

Самый яркий пример, в котором проявляется отсутствие персонализации, — это работа с трудностями. Вспомните традиционный школьный процесс — изучили материал, контрольная — дальше у кого-то пятерка, а у кого-то — двойка. Что происходит дальше? Чаще всего все переходят на следующую тему, хотя тот факт, что кто-то не справился с предыдущей, является стоп-сигналом — надо же с ним отдельно отработать, разобраться, где существуют пробелы, и восполнить их, но весь класс не может ждать одного-двух учеников.

Главная ценность персонализированной модели — это гарантия достижения каждым учеником не только обязательных образовательных результатов, но и возможность выбора, которую мы даем ребенку, предлагая ему разнообразный учебный контент и способы его изучения, возможность раскрыть его личный потенциал.

В конечном итоге это очень сильно влияет на эффективность обучения, а значит, и на подготовку к экзаменам, поступление в колледж или университет, успешный выбор и освоение будущей профессии, поэтому персонализация должна быть реализована в школе и гарантирована государством. Такой "гарантией" как раз выступает федеральный государственный стандарт.

Действующий ФГОС был принят в 2012 году, ему уже почти 9 лет. Даже по формальным критериям он требует обновления, не говоря уже о том, что за это время, особенно за прошлый год, многое поменялось. Поэтому я уверена, что персонализация должна войти в новый стандарт наряду с другими актуальными требованиями к среднему общему образованию. Сегодня нам уже не обойтись без формирования в школе важнейших навыков XXI века, мягких и цифровых, а также "новых грамотностей" — финансовой, экологической, правовой и т. д. Они необходимы каждому человеку для самореализации и жизни в обществе.

— Можно ли внедрить персонализированную модель образования без цифровых инструментов?

— В текущих условиях невозможно — разве что в очень малом количестве школ с маленькими группами детей.

Представьте, можно ли организовать урок, когда каждому из 25 школьников ставятся свои задачи и проверяется корректность их решения — в одиночку учителю это сделать невозможно.

В идеальном мире мы бы хотели, чтобы с каждым ребенком в школе педагог занимался индивидуально, профессионально сопровождал его прогресс, выстраивал индивидуальную траекторию развития, мотивировал, но, к сожалению, как бы учителя ни старались, это физически невозможно в массовом образовании

Это все, повторюсь, сложно делать учителю без цифровых помощников, таких как СберКласс. Как минимум учет и аналитику по каждому ребенку невозможно вести с помощью журнала, не говоря о возможности корректировать образовательный процесс для каждого в отдельности.

Основная задача нашей платформы — в том, чтобы с ее помощью любой школьник под руководством учителя мог выстроить собственную траекторию развития, при этом данная траектория должна быть прозрачной и управляемой учителем.

На СберКлассе образовательный контент представлен в разных форматах и распределен по уровням освоения, ребенок может сам выбрать свои образовательные цели и пути их достижения, как он будет изучать ту или иную тему, задания какого формата в рамках этой темы он будет решать. Все образовательные материалы на платформе полностью соответствуют школьной программе и нормативам, на всех этапах у ребенка есть целевой уровень освоения навыков, который необходимо достичь, чтобы двигаться дальше. Конечно, учитель направляет и сопровождает ребенка в процессе обучения на СберКлассе.

— А учитель задания проверяет или все это уже делает искусственный интеллект?

— Задания базового уровня проверяются автоматически, и учителю не нужно тратить на это время, он может уделить больше внимания оценке проектных и творческих заданий, обратной связи для ученика.

Важно, что задания на автопроверку формируются таким образом, что их нет в знаменитых ГДЗ (готовые домашние задания, популярные ресурсы в интернете, где есть ответы на задачи из популярных учебников. — Прим. ред.) — это позволяет с высокой степенью уверенности делать вывод об освоении ребенком базового материалы.

— Может ли ребенок, который учится на СберКлассе, изучать что-то помимо школьной программы?

— Конечно, контент на СберКлассе направлен не только на предметные навыки. Большое внимание уделено формированию у ребенка навыков XXI века: креативности, критического мышления, эмоционального интеллекта, умению работать в команде и учиться на протяжении всей жизни. Также на платформе есть межпредметные модули, а также материалы для освоения цифровых навыков и финансовой, экологической, правовой грамотности.

— Это все?

— Конечно, нет! Это огромный объем контента, который мы регулярно увеличиваем.

На СберКлассе, кроме школьной программы, ученик может знакомиться с самыми передовыми направлениями науки и технологий, например искусственным интеллектом, о котором вы уже упомянули. Методисты и редакторы совместно с ведущими экспертами в этой области создают для платформы уникальные учебные модули и тренажеры по ИИ. В наших планах — масштабировать этот материал. Нет сомнений, что наши дети будут жить в мире, где технологии ИИ будут широко распространены, и кто-то, возможно, уже в школе решит связать свою профессию с этим перспективным направлением.

Также на платформе ребенок может создать свой стартап-проект с нуля в школьном акселераторе SberZ, перенять опыт успешных предпринимателей и приобрести профильные навыки, получить преимущества при поступлении в вузы.

Кстати, в этом году, Году науки и технологий, для создания новых возможностей для каждого школьника по всему миру по изучению новых навыков мы вместе с нашими партнерами из Альянса в сфере искусственного интеллекта проведем конкурс по искусственному интеллекту для детей.

— Можете рассказать, что это за конкурс и кто может участвовать?

— Международный конкурс по ИИ состоит из нескольких этапов: вначале участники дистанционно решают задания на специальной платформе, потом пройдет командный заочный этап, где ребятам предстоит выбрать одно из 10 тематических направлений и решить кейс; в финале, который пройдет этой осенью в Москве, лучшие команды будут дорабатывать свои решения и бороться за главный приз.

— Главный приз — это что?

— Надеюсь, главным для детей будет участие и возможность проверить свои силы. Тем более что тех ребят, которые выйдут в финал, мы привезем и разместим в Москве за счет Сбера.

Непосредственно сам призовой фонд составит 10 млн рублей, он будет распределен на победителей в десяти направлениях конкурса.

— То есть у каждой команды есть возможность выиграть один миллион рублей?

— Абсолютно верно! Участники, успешно прошедшие квалификацию, в командах будут решать и разрабатывать сложные проекты от ведущих технологических компаний по направлениям конкурса и бороться за главный приз для каждого направления — один миллион рублей.

— Какого количества участников вы ожидаете?

— Мы постарались сделать этот конкурс доступным для любого школьника, который интересуется искусственным интеллектом и хочет расширить свои знания. Задания начального этапа не требуют большой предварительной подготовки, на протяжении всего конкурса наши эксперты будут сопровождать участников, проводить мастер-классы, советовать полезные материалы для изучения. Ожидается, что в конкурсе примет участие более 10 000 детей.

— Регистрация уже началась?

— Уже не только открыта регистрация, но и участники могут решать кейсы заочного этапа.

* В соответствии с благотворительной программой "Платформа для персонализированного компетентностного образования в школе" на данный момент на СберКлассе обучаются дети с 5 по 9 классы. Отдельных ограничений по возрасту не установлено в связи с обозначением диапазона классов.

Условия участия в конкурсе



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