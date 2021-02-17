"Ингосстрах-Жизнь" увеличивает сроки прохождения обследований check-up

МОСКВА, 17 февраля. "Ингосстрах-Жизнь" дочерняя компания СПАО "Ингосстрах" сообщает, что в связи с принимаемыми в 2021 году мерами в связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической обстановки и новыми рекомендациями Роспотребнадзора, в целях поддержки клиентов компании сроки проведения очередных медицинских обследований (check-up) продлеваются. Это актуально для клиентов, которые приобрели договоры страхования по программам "Грани здоровья" и "Инвестиции в здоровье", дата окончания периода прохождения регулярного обследования (check-up) в рамках которых истекает с 23.03.2020. Более подробную информацию Вы можете узнать, обратившись в "Ингосстрах-Жизнь", предоставив номер вашего полиса.

Программы "Грани здоровья" и "Инвестиции в здоровье" – это флагманские программы "Ингосстрах-Жизнь", направленные на поддержку здоровья клиентов, предусматривающие регулярные обследования (check-up), лечение в РФ или за рубежом критических заболеваний при их обнаружении в период действия договора.

"Пандемия пока удерживает свои позиции, поэтому для того, чтобы сохранить здоровье и безопасность наших клиентов, мы вновь приняли решение об увеличении сроков прохождения обследований по программам "Грани здоровья" и "Инвестиции в здоровье". Мы в полном объеме продолжаем исполнять свои обязательства по договорам страхования, – отмечает генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников. – В условиях пандемии и санитарно-эпидемиологических ограничений социальная ориентированность компании особенно важна. Данное решение призвано оказать нашим клиентам дополнительную поддержку".

О "Страховой компании "Ингосстрах-Жизнь"

"Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

О СПАО "Ингосстрах"

Компания работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.