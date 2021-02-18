ВСК – лучший работодатель среди страховщиков

Москва, 17 февраля. Страховой Дом ВСК занял первое место в Рейтинге работодателей России по опросам соискателей в отрасли "Финансы, страхование, аудит". Результаты ежегодного рейтинга за 2020 год представила одна из крупнейших российских платформ онлайн-рекрутинга hh.ru.

Более 31,5 тысяч соискателей голосовали по каждой из 18 отраслей за самых лучших работодателей. Участники выбирали компании, в которых хотели бы работать и строить карьеру. Страховой Дом ВСК стал приоритетом у большинства пользователей hh.ru, рассматривающих развитие своей карьеры в отрасли "Финансы, страхование, аудит". Всего до финала в данной номинации после трех отборочных этапов дошла только 21 компания.

"Мы приветствовали желание Страхового Дома ВСК впервые принять участие в рейтинге и пройти все три отборочных этапа. В этот раз благодаря повышенному интересу со стороны компаний-работодателей и их желанию объективно оценить свою привлекательность на рынке труда нам удалось получить максимально реалистичную картину лучших работодателей. Поздравляем Страховой Дом ВСК с дебютом и с первым местом Рейтинге работодателей России по опросам соискателей в отрасли "Финансы, страхование, аудит", - отметила Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог Рейтинга работодателей России.

Федеральный Рейтинг работодателей России – один из масштабных и авторитетных рейтингов страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является одна из российских платформ онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится с 2010 года. В 2020 году 957 компаний подали заявки на участие, но только 501 прошла три этапа отбора и достигла финала. В результате количество финалистов превысило в два раза прошлогодние показатели.

По итогам общенационального рейтинга крупнейших работодателей с численностью сотрудников более 5 тыс. человек, без учета профессиональной специфики, Страховой Дом ВСК занял 22 место. Это лучшая позиция среди крупнейших специализированных страховых компаний России, дошедших до финала. Всего 75 участников рынка составили конкуренцию ВСК в сегменте "крупнейшие работодатели".

"Мы с большим вниманием подходим к развитию наших сотрудников и придаем особое значение возможности двигаться по карьерной лестнице внутри компании. ВСК на протяжении почти 30 лет постоянно инвестирует в обучение и повышение компетенций коллектива. Сотрудники, профессиональная и мотивированная команда — это один из пяти важнейших приоритетов, записанных в нашей стратегии. И результаты рейтинга показывают, что эта стратегия была выбрана верно. Сегодня большинство соискателей на рынке страхования готовы выбрать в качестве будущего работодателя - лидера рейтинга - компанию ВСК", - сказал Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Подробности о рейтинге

Рейтинг формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей:

— готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки);

— желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки);

— данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция (20% от общей оценки).

Результаты рейтинга​​​​​