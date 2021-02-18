АО "Уралэлектромедь" превысило рекордный максимум по выпуску медных катодов

ТАСС, 18 февраля. АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК, город Верхняя Пышма Свердловской области) за 2020 год произвело 432 613 тонн катодной меди (105,5% к уровню 2019 года), что является абсолютным рекордом за всю историю деятельности предприятия. Об этом сообщили в четверг в управлении общественных связей Уральской горно-металлургической компании.

По словам главного инженера АО "Уралэлектромедь" Алексея Королева, новый высокий показатель производства удалось достичь за счет ритмичной поставки сырья, планомерного техперевооружения цехов и интенсификации производственных процессов.

"В 2020 году предприятие также увеличило производство золота в слитках на 7%, серебра в слитках на 10%, изделий из медных порошков на 7%, свинца рафинированного на 9%. Помимо этого, предприятие увеличило выпуск проволоки медной (на 25%), жилы токопроводящей медной – на 87 %", - сказано в сообщении.

О компании

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь" стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.