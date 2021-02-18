Конструкторы ПАО "МЗИК" удостоены государственных наград

ТАСС, 18 февраля. Конструкторы Машиностроительного завода им. М.И. Калинина (ПАО "МЗИК", город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей") удостоены государственных наград. Как сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью уральского предприятия, главный конструктор ПАО "МЗИК" Валерий Михалев и начальник конструкторского бюро ОКБ Федор Дресвянкин получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Торжественную церемонию провел в среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В этот день государственные награды Российской Федерации, Президента РФ, Свердловской области и главы региона получили уральцы, добившиеся выдающихся результатов в профессиональной деятельности. Представители завода имени М.И. Калинина занимают в этом ряду достойное место", - сказано в сообщении.

В отделе уточнили, что ОКБ предприятия получило статус опытного сравнительно недавно –10 лет назад. "Однако за это время конструкторы разработали целый ряд новых образцов военной и гражданской техники. Так, только в прошлом году на Международном военно-техническом форуме "Армия" ПАО "МЗИК" представило несколько премьер, в их числе - экспортный вариант новейшей зенитной ракетной системы "Антей-4000", - рассказали на предприятии.

Калининские конструкторы ведут также ряд разработок и по гражданской тематике. Это развитие линейки подъемно-транспортной техники - от погрузчиков серии МР, ричтраков с различной высотой подъема груза до штабелеров и транспортировщиков паллет. Кроме того, завершаются работы по созданию многофункциональной коммунальной машины МК1000. Ее конструкция предполагает применение различного навесного оборудования – от щеточных узлов и вил до приспособлений для дорожно-ремонтных работ и многого другого.

Ранее государственные награды были вручены инженерам-технологам ПАО "МЗИК".

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.