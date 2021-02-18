Sber Private Banking внедрил в инвестиционное консультирование ESG-скоринг

ТАСС, 18 января. Теперь, получая инвестиционные рекомендации от Sber Private Banking, клиент может увидеть ESG-скоринг каждого эмитента в своём портфеле или всего портфеля в целом. Иными словами, он может узнать оценку компаний с точки зрения их соответствия критериям экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG - Environmental, Social, and Governance).

Для ESG-скоринга используются данные глобального провайдера рыночной аналитики. Новый функционал, интегрированный в программное обеспечение SberPrivate Banking, позволяет учитывать их при формировании портфеля и управлении им.

"Для нас ESG — не просто дань моде, а вопрос профессионального управления рисками. ESG-скоринг позволяет минимизировать экологические, социальные и корпоративные риски, которые мы считаем не менее значимыми, чем экономические – такие как уровень долга, прибыльность, отдача на активы. Кроме того, мы наблюдаем растущий интерес наших клиентов к теме ESG. Всё большее количество частных инвесторов старается вкладывать в компании не просто прибыльные, а такие, которые заботятся об окружающей среде, клиентах, сотрудниках. Об этом свидетельствует популярность разработанных нами ESG-индексов " – прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В 2020 году Sber Private Banking запустил два комплексных инвестиционных продукта в сфере ESG:

∙ Solactive SPB Foodtech Index — включает компании, ориентированные на инновации в сфере продовольствия и здорового питания, например, альтернативный протеин;

∙ Solactive SPB Circular Economy Index —включает компании, ориентированные на использование возобновляемых ресурсов, альтернативных источников энергии и переработку вторичного сырья.

Оба индекса показали устойчивую положительную динамику, а доходность Solactive SPB Circular Economy достигла 39% годовых в долларах США.