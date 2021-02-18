Фонд Росконгресс и Татарстан договорились о совместном развитии системы "Сделано в России"

Москва, 18 февраля. Состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В ходе встречи обсудили меры по реализации экспортного потенциала региона, восстановление деловой активности, а также сотрудничество с системой "Сделано в России" (12+) и привлечение компетенций Фонда Росконгресс к организации и проведению XIII Международного экономического саммита Kazan Summit (12+).

"В 2020 году были оказаны существенные меры поддержки российским регионам, было запущено большое число инициатив по региональному развитию. Активное участие субъектов РФ в этих проектах, обмен практиками и достижениями позволит не только развивать региональную экономику, но и активизировать деловую активность в масштабах страны по мере снятия ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией", – отметил Кобяков.

Как рассказал Минниханов, темпы социально-экономического развития Татарстана сохраняются, несмотря на пандемию. В регионе успешно реализуются инфраструктурные проекты бизнес-площадок и промышленных парков, которые становятся точками притяжения малого бизнеса. Власти региона предусмотрели риски, связанные с нехваткой рабочих кадров в результате ускоренного развития производственного сектора: в Татарстане разрабатывается республиканская программа по подготовке отраслевых специалистов.

Татарстан сохраняет лидирующие позиции в рейтингах регионального развития. Так, по итогам 2020 года регион вошел в топ регионов с наименьшим уровнем инвестиционного риска, а также занял третье место по цифровизации, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. С целью дальнейшего стимулирования инвестиционной активности в регионе планируют создать инвестиционный штаб, который будет заниматься развитием региональных инвестиционных проектов и тиражированием успешных практик в других регионах России.

"Республика Татарстан с готовностью поддерживает инициативы, направленные на региональное развитие и обмен успешными практиками и проектами. Мы поддерживаем работу межрегиональных площадок, направленных на реализацию экспортного потенциала российских регионов. Рассчитываем, что совместная работа над проектами позволит расширить применение положительного опыта Республики Татарстан и повысит статус проводимых в Республике мероприятий", – отметил Минниханов.

На встрече обсуждалось также возможное присоединение Республики Татарстан к системе "Сделано в России", которая помогает развитию предпринимательского сообщества, а также осуществляет экспортную деятельность. Система "Сделано в России" – цифровая торговая платформа и медиаплатформа для национально ориентированного бизнеса. Платформа включает в себя агентство деловой информации "Сделано в России" с официально зарегистрированным СМИ (madeinrussia.ru), распространяющим информацию на 12 языках, с аудиторией более 50 000 читателей из 114 стран, а также цифровой торговый дом, осуществляющий продажу и продвижение товаров и услуг за рубеж. Партнерами проекта стали АФК "Система", Банк "Финансовая Корпорация Открытие".

Как пояснил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор торгового дома "Сделано в России" Михаил Садченков, развитие системы "Сделано в России" предполагает расширение инструментов поддержки и развития внешнеэкономической деятельности, а партнерство с Республикой Татарстан, обладающей лучшими практиками в развитии и поддержке экспорта и региональных брендов, и активной политикой, направленной на продвижение бизнеса, позволит использовать его в продуктах системы "Сделано в России" на благо страны и всех регионов – партнеров проекта.