К концу года ВТБ будет принимать в режиме онлайн каждую третью заявку на автокредит

Москва, 18 февраля. Каждая третья заявка на автокредит в банке ВТБ к концу 2021 году будет оформляться онлайн. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВТБ.

"ВТБ расширил сервис онлайн-покупки автомобиля в кредит на всех клиентов банка, оформление заявки в "ВТБ Онлайн" (4+) теперь доступно и для пользователей iOs. Технология уже позволила на 15% нарастить долю онлайн-заявок на автокредит, увеличив ежемесячное число анкет в "ВТБ Онлайн" до 4 тыс. К концу года каждая третья заявка на автокредит будет оформляться онлайн", - говорится в сообщении.

В середине января 2021 года возможность оформить автокредит через "ВТБ Онлайн" стало доступно пользователям Android. "ВТБ внедрил ее одним из первых на рынке, всего за месяц работы клиенты отправили свыше 4 тыс. заявок на автокредит, после масштабирования на iOS их ежемесячное число превысит 7 тыс. В результате появления нового канала среднее время заполнения анкет сократилось в 2,5 раза – с 17 до 7 минут. Решение о выдаче заемщик получает за несколько минут и полностью дистанционно", - рассказали в ВТБ.

Сообщается, что за первый месяц работы системы онлайн-оформления автокредита самыми востребованными марками автомобилей у клиентов ВТБ стали Kia, Toyota, Lada, Hyundai, Skoda. Наибольшее число запросов на покупку машины в кредит оформляется заемщиками из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении.

"ВТБ сосредоточен на цифровизации бизнес-процессов и переводе автокредитования в онлайн. Важным этапом стала возможность быстро оформить заявку на кредит через мобильное приложение. Уверен, что перспективы рынка – это оформление автокредитов через смартфоны", – цитируют в пресс-служба начальника управления "Автокредитование" ВТБ Ивана Жигарева.

По итогам 2020 года банк выдал более 90 тыс. кредитов более чем на 80 млрд рублей, говорится в сообщении. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 года превысил 115 млрд рублей. По итогам января 2021 года продажи автокредитов на 30% по количеству и на 60% по объему превысили результаты первого месяца 2020 года – банк выдал 7,3 тыс. автокредитов на сумму более 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.