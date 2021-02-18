СБЕР ЕАПТЕКА запустила первый хаб лекарственных препаратов в Иваново

На церемонии запуска присутствовали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский; заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец; вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель; управляющий Ивановским отделением ПАО Сбербанк Виталий Дорошенко. Основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин провёл для гостей экскурсию, в ходе которой познакомил их с особенностями работы компании как одного из технологических лидеров в своей сфере.

"Визитная карточка СБЕР ЕАПТЕКИ – это качество продукта. Философия компании – полная защита от любой контрафактной продукции. В ассортименте аптеки лекарства от лучших производителей. Теперь эти преимущества стали доступны и жителям Ивановской области", - сказала заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец.​​​​

Технический запуск состоялся еще в конце января 2021 года, однако полнофункциональную работу хаб начал 18 февраля, после завершения тестирования опции доставки. СБЕР ЕАПТЕКА открылась на ул. Бубнова, д. 52, стр. 1. Она занимает 415 м2, из которых на 334 м2 располагается склад и на 22 м2 — торговый зал. Остальное отведено под курьерскую зону и подсобные помещения. На данный момент в штате аптеки — управляющий, три фармацевта, четыре комплектовщика и двадцать курьеров. По мере роста количества заказов штат будет расширен.

В СБЕР ЕАПТЕКЕ в Иванове представлено более 12 тыс. лекарств и товаров для здоровья с перспективой расширения ассортимента до 18–20 тыс. Товары можно приобрести в аптеке, заказать онлайн и забрать самостоятельно, а также оформить бесплатную доставку на дом от любой суммы заказа. Аптека-хаб рассчитана на обработку до 1 тыс. заказов в день.

Работу в Иванове СБЕР ЕАПТЕКА начала с поддержки местной системы здравоохранения. Через фонд "Родной город" компания оказала благотворительную помощь детской городской больнице № 5, которая принимает пациентов из всех районов города. Здесь проводят консультации специалистов (педиатр, отоларинголог, стоматолог, хирург), делают ультразвуковые исследования, а также осуществляют стационарное лечение патологий новорождённых и различных заболеваний детского возраста.

"Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ у жителей города Иваново появится возможность заказывать безрецептурные лекарства и товары для здоровья, не выходя из дома, что в текущей эпидемиологической ситуации значительно безопаснее, чем делать покупки в аптеке. Отлаженная система логистики позволит нам обеспечить быструю доставку, часть заказов мы будем привозить уже в день оформления. Мы рады помочь горожанам заботиться о своём здоровье и здоровье близких. Уверен, наши новые клиенты очень скоро оценят преимущества СБЕР ЕАПТЕКИ: выгодные цены, высокий уровень сервиса и широкий ассортимент", - отметил Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА.

Для всех новых покупателей действует акция — скидка 300 рублей на первый онлайн-заказ от 1,5 тыс. рублей по промокоду APP300.

В СБЕР ЕАПТЕКЕ строго соблюдаются правила профилактики. Работа сотрудников организована в безопасном эпидемиологическом формате, кассы оснащены перегородками, предусмотрена зона для обработки рук санитайзером. Для всех обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции.

СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года — Еаптека) основана в 2000 году. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий на рынке — более 70 000 товаров. Компания представлена во многих городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Иркутск, Пермь, Сочи и др. Ежемесячно сервисом пользуется более 7 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 млрд рублей. СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше чем со 100 крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов (требующих хранения в холодильнике). В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Кроме того, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду "Премия Рунета" в номинации "Здоровье и отдых" за удобный сервис (сайт и приложение).

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