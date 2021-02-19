Завод "Сибкабель" вложил в модернизацию около полумиллиарда рублей

ТАСС, 19 февраля. АО "Сибкабель" (входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании) инвестировало в развитие производства около полумиллиарда рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УГМК по итогам реализации первого этапа 5-летней программы модернизации, стартовавшей в 2020 году.

"Масштабные преобразования коснулись цеха № 40, где производят кабели и провода специального назначения, в том числе для подвижного состава. Там заменили более десятка машин, в частности, полностью обновлен парк оплеточного оборудования. А три линии лентообмотки по скорости втрое превосходят действовавшие ранее аналоги", - сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что запуск двух обмоточных машин на эмальобмоточном производстве позволил освоить выпуск новой продукции - проводов с полиимидно-фторопластовой изоляцией. Она отличается более совершенными физико-механическими характеристиками - повышенной прочностью, герметичностью, химической и радиационной стойкостью.

Помимо основного производственного оборудования, также обновлялась испытательная база: высокоточные приборы с автоматическим измерением и расчетом параметров позволяют строго контролировать качество материалов.

"Безусловно, минувший год у нас, как и в других компаниях, вызвал определенные сложности с реализацией инвестпрограмм, в том числе с точки зрения поставок оборудования из-за рубежа, учитывая, что все лидеры по производству кабельного оборудования находятся в странах Евросоюза. Но, тем не менее, все было выполнено на 100%. Сворачивать инвестиционные планы мы не намерены, в текущем году в развитие производства планируется вложить порядка 250-300 миллионов рублей", - приводят в пресс-службе слова директора завода Алексея Жужина.

О предприятии

Акционерное общество "Сибкабель" — предприятие в Томске, один из ведущих производителей кабельной продукции в России. Входит в ООО "Холдинг кабельный Альянс" и УГМК.

Предприятие ведет свою историю от эвакуации в 1941 году в Томск после начала Великой Отечественной войны двух московских заводов — "Москабель" и "Электропровод". Сейчас номенклатура выпускаемых заводом изделий включает свыше 20 тыс. марок кабелей и проводов. В составе завода пять цехов основного производства. Производственная площадь цехов — 60 тыс. кв. м, численность работающих — около 1170 человек. Наряду с АО "Электрокабель кольчугинский завод", АО "Уралкабель" и ПАО "НИКИ г. Томск" входят в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК.

О холдинге

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА) был создан в 2011 году. Производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности.

ХКА является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.