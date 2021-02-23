Потребители в КНР потратили 905,76 млрд юаней во время месячного онлайн-шопинга

ТАСС, 23 февраля. Китайские потребители потратили 905,76 млрд юаней (около $140,16 млрд) во время месячного онлайн-шопинга по случаю праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю), который завершился в четверг. Об этом сообщили в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на Министерств коммерции КНР.

"Согласно данным ведомства, в период праздничного онлайн-шопинга, который продлился с 20 января по 18 февраля, объем онлайн-продаж в сфере общественного питания вырос на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в сообщении.

В дипмиссии добавили, что объем продаж продуктов и услуг для приготовления блюд, подаваемых в канун китайского Нового года, на 78,8% выше, чем годом ранее, при этом объем онлайн-продаж билетов в кино увеличился на 412,7% в годовом выражении, превысив 9 млрд юаней.

"В ответ на призыв правительства избегать ненужных поездок с целью профилактики и контроля COVID-19 многие китайцы решили проводить Праздник Весны в местах постоянного проживания или работы", - констатировали в Генеральном консульстве.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.