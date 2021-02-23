Генконсульство КНР: объем перевозки железнодорожных грузов достиг рекордных показателей

ТАСС, 23 февраля. Объем грузов, перевезенных по железной дороге в Китае за период каникул по случаю Праздника Весны - Нового года по лунному календарю - достиг рекордных показателей на фоне постепенного восстановления экономической активности.

Как сообщили во вторник в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на данные Китайской государственной железнодорожной корпорации, на каникулах, продолжавшихся с 11 по 17 февраля, железнодорожным транспортом было перевезено 72,99 млн тонн груза, что на 23,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, это стало новым рекордом.

"Объем грузовых железнодорожных перевозок считается ключевым индикатором экономической активности. Ожидается, что экономика Китая, в конце 2020 года состояние которой было стабильным, в этом году будет восстанавливаться быстрее", - сказано в сообщении.

В ходе семидневных каникул по железной дороге было перевезено примерно 23,33 млн пассажиров.

"Данный показатель на 60,8% меньше, чем в 2019 году, однако на 3% больше, чем в ходе каникул по случаю праздника Весны в 2020 года, на которые оказал влияние стремительный и масштабный ответ на эпидемию COVID-19", - отметили в дипмиссии.