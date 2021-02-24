В Никола-Ленивце сожгут 24-метровый арт-объект Николая Полисского

Москва, 24 февраля. Никола-Ленивец отметит Масленицу (6+) 13 марта — в этом году праздник посвятили вакцинации. Здесь сожгут большой арт-объект, созданный по эскизам художника Николая Полисского.

Никола-Ленивец — родина большого огня. Сжигать арт-объекты начали в Никола-Ленивце с 2001 года. Именно тогда появилась главная идея — обуздать неподатливый огонь и сделать его соавтором каждого произведения. В разное время здесь жгли "Медиабашню", "Бойконур", "Градирню", "Жар-птицу", "Пирамиду" и "Бастилию". В этом году огню отдадут 24-метровый арт-объект из лозы, похожий на гигантские ампулы или замок корона-людоеда. Внутри — сено, ветки кустарников с сельхозполей и бесхозные паллеты.

"Сейчас все думают об этой новой "чуме" — коронавирусе. И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу все плохое. У нас это будет большой замок корона-людоеда. Хотя я не настаиваю, каждый увидит в нашем объекте что-то свое. Как только его сожжем, болезнь на спад пойдет, и все будут здоровы", - рассказал художник и основатель арт-парка Никола-Ленивец Николай Полисский.

В день Масленицы каждый гость парка станет частью перформанса в режиме реального времени. Шаманы — Пахом и Олег Жуковский — прогонят все хвори и заговорят от всего плохого.

За две недели до сожжения в Никола-Ленивце появится целая поляна 5-метровых арт-объектов, созданных художницей Ольгой Лесниковой по принципу 3R (reduce, reuse, recycle). При подготовке объектов она использовала уже отживший материал — 270 метров трикотажных полотен, элементы из фанеры и металла, которые ранее служили декором МЕГА Теплый стан, МЕГА Химки и МЕГА Белая дача. Арт-объекты появятся в Никола-Ленивце 1 марта, а 1 апреля, после Масленицы, фигуры переедут в МЕГА Тёплый стан, МЕГА Химки и МЕГА Белая Дача и станут центральной частью кампании на тему устойчивого развития Green Month совместно с IKEA.

Подробности и билеты на сайте maslenitsa.nikola-lenivets.ru.

Количество билетов ограничено.