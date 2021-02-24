В Чеченской Республике состоялся первый Всероссийский высокогорный "Ледовый марафон"

Москва, 24 февраля. Двадцать второго февраля в Чеченской Республике прошел первый Всероссийский высокогорный "Ледовый марафон" (6+). Марафон объединил 250 спортсменов-любителей и профессионалов из 64 городов России. Кроме того, специально для участия в соревнованиях на Кезеной-Ам приехали двое участников из Казахстана 61 и 69 лет, став самыми взрослыми марафонцами забега. Самыми юными участниками стали трех- и четырехлетняя Милена и Алина Ахтари из Пятигорска. Марафон состоялся при поддержке министерства Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.​​​​​

Маршрут забега прошел в Веденском районе вблизи самого живописного озера Чеченской Республики – Кезеной-Ам на высоте 2 тыс. метров. Потрясающие виды заснеженных гор Кавказа и замерзшего озера вдохновляли марафонцев на всем протяжении пути и пребывания на Кезеной-Ам. Участники преодолели технически сложную дистанцию, состоящую из асфальтированной трассы и грунта местами с примесью снега и мелких камней. Морозный воздух и обилие снега, выпавшего за неделю до старта марафона в регионе, смогли бросить вызов даже закаленным спортсменам.

Победителями классического марафона стали участники из команды "За Ленинград" из Санкт-Петербурга и Всеволожска: Никита Рысак показал лучший результат, преодолев дистанцию 42 км за 3 часа 44 минуты. Первой среди женщин финишировала Екатерина Мигунова с результатом 4 часа 21 минута. Первое место в полумарафоне досталось Галине Соломянной (2 ч 20мин) и Магомеду Алигаджаеву (1 ч 26 мин).

В забеге на 10 км в мужской группе первым к финишу пришел Павел Климов (51 мин 43 сек), в женской – Елена Нечаева (58 мин 59 сек). Победителем среди самых юных спортсменов на дистанцию 1300 метров стали Иван Соломянный (6 мин 20 сек) и Милана Дадашева (7 мин 18 сек).

"Я невероятно счастлива, что не только смогла преодолеть всю дистанцию, но и победить. Время, проведенное в пути, пролетело для меня незаметно еще потому, что забег прошел в окружении необыкновенной природы Кезеной", – сказала победительница "Ледового марафона" Екатерина Мигунова.

"Дистанция была местами сложная, особенно там, где был набор высоты и курумник, пришлось поработать. Я доволен своим результатом. Теперь мечтаю пробежать по ледовому озеру Кезеной-Ам", – прокомментировал свой забег победитель марафона Никита Рысак.

"Я приехал вместе с моим другом Зейноллой Сиитовым из Караганды, Казахстан и пробежал свой 93-ий по счету марафон. Очень рад, что он состоялся именно здесь – в Чеченской Республике. Это особенно символично для меня, так как с Ахматом-Хаджи Кадыровым мы земляки. Кезеной-Ам нас очень впечатлил – это невероятные горы, чистейший воздух и сказочная серпантинная дорога. Дистанция преодолена, и мы очень надеемся, что сможем снова вернуться сюда в будущем году", – сказал Жаманбек Толеутай, 69-летний участник "Ледового марафона".

Всем участникам марафона вручили памятные медали и дипломы.

"Мы рады, что первый высокогорный зимний "Ледовый марафон" впервые прошел именно в Чеченской Республике. Наш Первый Президент Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров справедливо видел в возрождении спорта начало возрождения республики и всей нации. На этом пути огромную работу проделывает Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, благодаря которому мы имеем возможность проводить спортивные мероприятия любого масштаба. И сегодняшний марафон еще одно яркое тому свидетельство. Поздравляю всех участников марафона с его завершением и желаю им новых побед!", – сказал министр ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике Хамзат Кадыров.

"Я поздравляю всех спортсменов "Ледового марафона"! Участие в высокогорном зимнем забеге, учитывая непростые условия гор, – настоящее испытание и преодоление себя. Несмотря на большую нагрузку и сложности пути, вы отлично справились и достигли долгожданного финиша. Мы очень рады, что Чеченская Республика впервые смогла принять такое количество невероятных спортсменов с интересной историей побед, в том числе из-за рубежа. Благодарю Главу ЧР Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за прекрасные условия в сфере туризма и спорта, которые позволили нам провести мероприятие на таком высоком уровне. Желаем вам новых успехов и надеемся, что "Ледовый марафон" станет доброй традицией для всех нас", – сказал министр информации и печати ЧР, помощник Главы ЧР Ахмед Дудаев.

Для гостей марафона соревнования стали еще одним поводом приехать в Чеченскую республику, чтобы узнать больше о крае с многовековым культурным наследием и традициями, посетить древнее легендарное поселение Хой, увидеть ее прошлое и настоящее, совершить экскурсию по городу Грозный, отправиться в Российский Университет Спецназа в Гудермес, чтобы прокатиться на легендарном баги или преодолеть силу земного притяжения в самой большой аэродинамической трубе в Европе.

ТАСС – генеральный информационный партнер.

Организаторы ледового марафона Кезеной-Ам: министерство ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике и Федерация парусного спорта Чеченской Республики.