"Уралмеханобр" признан лидером в BIM-проектировании

ТАСС, 24 февраля. АО "Уралмеханобр" (научное предприятие Уральской горно-металлургической компании), признано BIM-лидером в категории "Промышленное проектирование" по результатам работы в 2020 году. Как сообщили в среду в пресс-службе УГМК, такой статус институту был присвоен на очередном заседании клуба BIM-лидеров, организованном по инициативе компании Autodesk, одной из ведущих в сфере информационных технологий и крупнейшего в мире поставщика программных продуктов для автоматизированного проектирования.

"Основанием для присвоения такого высокого статуса "Уралмеханобру" стал скрупулезный анализ деятельности института в области применения и развития BIM-технологий, уровня разрабатываемых проектов, а также количества сотрудников, работающих с применением BIM", - сказано в сообщении.

"Трехмерное проектирование промышленных объектов с применением BIM-технологий институт "Уралмеханобр" начал осваивать в 2017 году. В настоящее время мы существенно продвинулись в этом процессе. Сегодня сразу несколько очень крупных проектов мы разрабатываем полностью в среде BIM, в остальных BIM-технологии используются частично. Нами отработана технология интеграции моделей горно-геологических информационных систем (Micromine), что позволило проектировать в BIM не только поверхностные объекты месторождения, но и подземную часть рудника", - отметил заместитель главного инженера по электротехнике, КИП и автоматизации АО "Уралмеханобр" Андрей Дементьев.

В пресс-службе добавили, что в институте планомерно ведется целевое обучение сотрудников проектной части работе с BIM-технологиями. Так, к концу 2020 года численность владеющих навыками работы в среде BIM-технологий превысила 60% от общего числа проектировщиков, это порядка 190 человек.

О предприятии

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в России и за рубежом, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.

"Уралмеханобр" - один из ведущих в России научно-исследовательских и проектных институтов горной, металлургической, химической промышленности, является интеллектуальным подразделением УГМК. Основан в 1929 году и объединяет опыт проектирования, строительства и адаптации всех предприятий холдинга.