"Ростелеком" на Урале заинтересовался участием в проекте туркластера "Гора Белая"

ТАСС, 25 февраля. Компания "Ростелеком" в Свердловской области заинтересовалась участием в цифровом проекте туристско-рекреационного кластера "Гора Белая", сообщили в четверг в пресс-службе кластера. "Инфраструктуру горнолыжного курорта "Гора Белая" планируется построить с привлечением частных инвестиций, и свои намерения участвовать в реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства выразила компания "Ростелеком", - добавили там, уточнив, что в компании также официально отметили необходимость начала совместного структурирования проекта.

"Ранее письмом в адрес правительства Свердловской области возможность своего участия в развитии туристического кластера "Гора Белая", а именно в реконструкции и строительстве горнолыжного курорта на основе концессионного соглашения подтвердила компания "РТ-Развития бизнеса" (дочернее предприятие корпорации "Ростех") в консорциуме с "Бартолет Машиненбау АГ"", - сказано в сообщении кластера.

"Ожидается, что каждый из инвесторов реализует свои профильные компетенции. Так, "Ростелеком" готов интегрироваться в проект с информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктурой. Речь идет об оснащении курорта и его объектов, в том числе трасс, системы снегогенерации, инженерных объектов системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, подсчета посетителей, мониторинга уровня снега, также системой организации широкополосного доступа в интернет, бронирования и о других цифровых решениях", - добавили в пресс-службе кластера.

В пресс-службе также добавили, что компанией "Ростелеком" и туристическим кластером "Гора Белая" уже ведется совместная предварительная проработка проекта. "Для принятия окончательного решения об участии в проекте российского провайдера цифровых услуг необходимо завершение работ по проектированию объектов, входящих в состав проекта, и получение подтвержденной государственной экспертизой информации об объеме инвестиций", - отмечено в пресс-релизе.

"Концессионные соглашения с участием государства и коммерческих организаций, безусловно, хорошее подспорье для реализации комплексных инфраструктурных проектов. Такое сотрудничество позволит создавать действительно привлекательные туристические объекты, оснащенные в том числе цифровыми решениями мирового уровня", - приводят в пресс-службе слова Никиты Жильцова, заместителя директора Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" - директора по прикладным проектам.

В пресс-службе напомнили, что на начальном этапе развития туристско-рекреационного кластера всю реконструкцию действующей инфраструктуры горнолыжного курорта планировалось произвести за счет государственных инвестиций. В 2020 году в условиях ограничения бюджетного финансирования управляющая компания сконцентрировалась на привлечении в проект инвесторов и на применении механизма ГЧП. В периметре концессии находятся канатные дороги (4 новых и 4 реконструируемых), 37 новых трасс, инженерная инфраструктура, 14 летних объектов (зиплайн, веревочный парк, родельбан и пр.), обзорная площадка на вершине горы, обустроенные тропы.

О кластере

Решение о создании на базе горнолыжного центра "Гора Белая" и прилежащих территорий нового туристско-рекреационного кластера как центра спортивной, культурно-досуговой и туристической жизни региона принял в 2018 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Территория кластера - 2,5 тыс. кв. км, его предполагается разделить на три зоны: рекреационную, которая включает природный парк "Река Чусовая", зону семейного отдыха и непосредственно гору - для спортивного отдыха. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.

Проект "Гора Белая" предусматривает создание на территории горнолыжного курорта "Гора Белая", природного парка "Река Чусовая" и буферной зоны Висимского заповедника порядка 200 новых туристических объектов, в том числе объектов экотуризма, с потенциалом увеличения туристического потока к 2028 году до 1,5 млн человек в год.