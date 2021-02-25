Южноуральские льготники смогут получить 60 тыс. рублей на газификацию частных жилых домов

ТАСС, 25 февраля. По инициативе губернатора Алексея Текслера в Челябинской области ряду категорий граждан будет предоставлена материальная помощь на установку внутридомового газового оборудования. Соответствующий закон, принятый в четверг сразу в трех чтениях на заседании регионального Законодательного Собрания, вступит в силу с 1 июля 2021 года. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации облправительства.

"По поручению главы региона в разы увеличена субсидия из облбюджета на реализацию проектов газификации. Во многих муниципалитетах сети проложены, но не каждый собственник домовладения может к ним подключиться, так как установка газового оборудования и присоединение стоит больших денег. Эти вопросы неоднократно озвучивались южноуральцами во время встреч с главой региона", - рассказали в управлении.

"Мало довести газ до домохозяйства. Есть домохозяйства, которые, даже если до них газ доведут, не смогут самостоятельно решить проблему. В каждом регионе действуют различные программы субсидирования. Есть они и в Челябинской области. В этом году дополнительно к ветеранам Великой Отечественной войны было принято решение расширить перечень льготных категорий", – отметил губернатор.

Согласно закону, единовременная социальная выплата будет предоставляться на приобретение газового оборудования и работы по его установке в размере фактической стоимости затрат, но не более 60 тыс. рублей. Получить помощь на газификацию смогут одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи, в которых доход на человека не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения. Также в перечне - семьи с детьми-инвалидами (среднедушевой доход также не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума).

"По расчетам министерства социальных отношений Челябинской области, свыше 4 тысяч семей нуждаются в помощи на газификацию. Планируется, что уже в этом году выплату получат порядка 800 семей и одиноко проживающих граждан. На эти цели из облбюджета выделено порядка 49 миллионов рублей", – приводят в управлении слова главы ведомства Ирины Буториной.

Как сообщил на минувшей неделе в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер, к 2030 году компания реализует проект газификации России на 100%. "К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. "Газпром" и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы", - отметил он.

"Вопросы газификации все время находятся в центре вашего внимания, тем не менее в какой-то момент темпы снизились, - констатировал глава государства в ходе встречи. - Вопросов на этот счет у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России".

Ранее в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что уровень газификации российских регионов в ближайшие 10 лет вырастет с 71,4% до 83,5%. "Это тот уровень, который позволяет говорить о максимальной газификации", - добавил он.