"Россети Тюмень": электросети Тюменской области, Югры и Ямала стали надежнее

ТАСС, 25 февраля. АО "Россети Тюмень" по итогам 2020 года зафиксировало улучшение ключевых показателей надежности энергосистемы. Средняя длительность нарушений электроснабжения (SAIDI) снизилась на 20%, а частота инцидентов на точку поставки (SAIFI) сократилась на 15%. Об этом сообщили в четверг в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"Значительный эффект в повышение надежности энергокомплекса дали инвестиции в распределительные сети. За прошлый год энергетики заменили 284 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, более 5,4 тыс. изоляторов, отремонтировали 210 трансформаторных подстанций. В рамках программы реновации компания заменила 1,2 тыс. опор воздушных линий. По всем направлениям ремонта и реконструкции распредсетей работники "Россети Тюмень" фактически выполнили больший объем мероприятий, чем было запланировано изначально", - сообщили в компании.

Сведение к минимуму рисков нарушения электроснабжения является приоритетной задачей производственного блока "Россети Тюмень". В управлении отметили, что на поддержание энергообъектов в нормативном состоянии компания ежегодно направляет более 4 млрд рублей.

"Наши инвестиции в состояние основных производственных фондов направлены на повышение качества электроснабжения потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Чем больше мы отремонтируем сегодня, тем надежнее будет функционировать энергосистема компании завтра. По итогам прошлого года мы снизили показатели средней частоты и длительности нарушений электроснабжения. Эти результаты говорят сами за себя", – приводят в управлении слова первого заместителя генерального директора – главного инженера "Россети Тюмень" Антона Битуева.

В компании отмечают, что энергетики внедряют все больше цифровых решений и элементов управления энергосистемой. "Технологии призваны повышать эффективность различных производственных процессов, в том числе устойчивость энергообъектов к воздействиям любых внешних факторов. Вместе с оптимизацией алгоритмов оперативного реагирования это повышает надежность электроснабжения потребителей северо-восточной части УрФО", - сказано в сообщении.