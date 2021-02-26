В "Синопек" и "Роснефть" рассказали об итогах успешной 14-летней совместной работы

ТАСС, 26 февраля. Успешное сотрудничество между компаниями "Синопек" и "Роснефть" в рамках проекта ОАО "Удмуртнефть" заложило прочную основу для дальнейшего развития китайской компании "Синопек" в России.
"Компания готова объединить свои усилия с предприятиями нефтегазовой промышленности России, сосредоточившись на долгосрочном сотрудничестве, при этом придерживаясь принципа достижения взаимовыгодных результатов, что создаст надлежащие условия для работы и развития участников совместных проектов, а также будет способствовать благополучию народов обеих стран" - сообщили в "Синопек".
В настоящее время ОАО "Удмуртнефть" является одним из крупнейших совместных нефтегазовых проектов между Китаем и Россией. ОАО "Удмуртнефть" не только создает преимущества для своих акционеров, но также вносит огромный вклад в развитие региона. Предприятие является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в Удмуртской Республике – на предприятии и его дочерних компаниях работают более 8,2 тыс. человек. ОАО "Удмуртнефть" является стабильным и надежным партнером Удмуртской Республики, неоднократно побеждающим на региональном этапе конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "За участие в решении региональных социальных проблем и развитии благотворительности".
На протяжении многих лет ОАО "Удмуртнефть" сотрудничает с региональными представителями государственной власти для реализации ряда важных проектов социального обеспечения, в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и других общественных сферах. Ежегодно предприятие оказывает поддержку для развития инфраструктуры районов производственной деятельности, коммунальных сетей и сетей водоснабжения и др. Также "Удмуртнефть" принимает участие в строительстве и ремонте школ, детских садов, больниц, домов культуры, стадионов и других объектов социального обслуживания.
В рамках благотворительной деятельности ОАО "Удмуртнефть" оказывает помощь работникам, вышедшим на пенсию, а также предоставляет своим сотрудникам ряд льгот, в том числе жилищные ссуды, беспроцентные займы для обучения работников и их детей, добровольное медицинское страхование и страхование от производственного травматизма, негосударственное пенсионное обеспечение и санаторно-курортное лечение.
Следует отметить, что китайская команда заботится о социально незащищенных слоях населения. Ежегодно перед Новым годом сотрудники "Синопек" посещают Соколовскую школу-интернат Сарапульского района Удмуртии, чтобы порадовать детей, которым не хватает семейного тепла. Они привозят различные подарки: телевизоры и компьютеры, конфеты, школьные ранцы и другие подарки, несущие теплоту и любовь "Синопек".
Культурное взаимодействие и углубление китайско-российской дружбы
Культурное взаимодействие играет важнейшую роль в межнациональном управлении. "Мир и гармония – наибольшая ценность, а дружелюбие – путь к богатству", – один из постулатов китайского народа, имеющего 5000-летнюю историю. За последние 14 лет китайская и российская команды преодолели культурные барьеры, смогли хорошо узнать друг друга, установив взаимное доверие, а также наладили гармоничные отношения, укрепив многостороннее сотрудничество.
Следует отметить, что китайская команда предприятия принимает активное участие в местной культурной жизни: изучает историю края, народные нравы, обычаи и религиозные верования России и Удмуртии. Во время ежегодных собраний ОАО "Удмуртнефть", а также на посвященных Дню нефтяника мероприятиях, китайские сотрудники знакомят своих российских коллег с культурой и искусством Китая. Каждый год китайская сторона организует спортивные состязания. Благодаря подобным мероприятиям китайские и российские сотрудники углубляют взаимное понимание и доверие друг к другу.
Начальник сектора технического перевода и визовой поддержки ОАО "Удмуртнефть" Марианна Коренева очень гордится своей работой в компании. В 2019 г. Марианна приехала в Пекин по программе обмена между китайскими и иностранными сотрудниками для участия в Первом международном тренинге для сотрудников зарубежных представительств, организованном компанией "Синопек". Вернувшись в Россию, девушка с увлечением рассказала коллегам о своём опыте, в том числе на страницах корпоративной газеты, подчёркнув важность интерактивного общения и межнациональных обменов для улучшения взаимопонимания.