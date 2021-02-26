В "Синопек" и "Роснефть" рассказали об итогах успешной 14-летней совместной работы

"Компания готова объединить свои усилия с предприятиями нефтегазовой промышленности России, сосредоточившись на долгосрочном сотрудничестве, при этом придерживаясь принципа достижения взаимовыгодных результатов, что создаст надлежащие условия для работы и развития участников совместных проектов, а также будет способствовать благополучию народов обеих стран" - сообщили в "Синопек".

В настоящее время ОАО "Удмуртнефть" является одним из крупнейших совместных нефтегазовых проектов между Китаем и Россией. ОАО "Удмуртнефть" не только создает преимущества для своих акционеров, но также вносит огромный вклад в развитие региона. Предприятие является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в Удмуртской Республике – на предприятии и его дочерних компаниях работают более 8,2 тыс. человек. ОАО "Удмуртнефть" является стабильным и надежным партнером Удмуртской Республики, неоднократно побеждающим на региональном этапе конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "За участие в решении региональных социальных проблем и развитии благотворительности".

На протяжении многих лет ОАО "Удмуртнефть" сотрудничает с региональными представителями государственной власти для реализации ряда важных проектов социального обеспечения, в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и других общественных сферах. Ежегодно предприятие оказывает поддержку для развития инфраструктуры районов производственной деятельности, коммунальных сетей и сетей водоснабжения и др. Также "Удмуртнефть" принимает участие в строительстве и ремонте школ, детских садов, больниц, домов культуры, стадионов и других объектов социального обслуживания.

В рамках благотворительной деятельности ОАО "Удмуртнефть" оказывает помощь работникам, вышедшим на пенсию, а также предоставляет своим сотрудникам ряд льгот, в том числе жилищные ссуды, беспроцентные займы для обучения работников и их детей, добровольное медицинское страхование и страхование от производственного травматизма, негосударственное пенсионное обеспечение и санаторно-курортное лечение.