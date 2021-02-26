"Звезда России" и "Российское движение школьников" сыграли в хоккей на Красной площади

Москва, 26 февраля. 25 февраля на "ГУМ-Катке" состоялся выставочный хоккейный матч (6+) между командами "Звезда России" и "Российское движение школьников". Игра состоялась при поддержке федерального проекта "Спорт — норма жизни" (6+).

Матч был призван объединить поколения под лозунгом "Защитим ветеранов!". Звездные спортсмены, артисты, известные политики вышли на лёд вместе с представителями подрастающего поколения.

В составе "Звезды России" выступили как заслуженные спортсмены, так и народные артисты, политики, музыканты и шоумены. В частности, на лёд выходили народный артист РФ Игорь Бутман, ректор РГСУ Наталья Починок, футболист Дмитрий Сычёв, боксёр Григорий Дрозд и, конечно же, такие титулованные хоккеисты, как Александр Свитов, Александр Гуськов, Сергей Кривокрасов и другие именитые персоны.

Команду "Российское движение школьников" сформировали школьники в возрасте от 10 до 15 лет, капитаном у которых стал председатель регионального отделения "РДШ" Московской области Николай Ханин. Команду усилили представители проекта "Звезда России" - например, известные хоккеисты Сергей Гимаев-младший и Евгений Лапенков, а также шоумен Станислав Ярушин.

В первом перерыве матча для участников и зрителей матча выступили фигуристки из команды "Кристалл Айс" УОР№4, неоднократно завоёвывавшие медали на чемпионате мира и других соревнованиях по синхронному фигурному катанию.

Выставочный матч между "Звездой России" и командой "Российского движения школьников" закончился со счётом 13:13. Памятные награды участникам матча вручил чемпион мира, многократный чемпион СССР, участник легендарных Суперсерий между СССР и Канадой Александр Волчков.

"Сегодня мы вместе, объединяя усилия, делаем большое дело. Преемственность - это то, что позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Один из призывов сегодняшнего матча: защитим ветеранов! Давайте чаще вспоминать о тех людях, кому мы обязаны своей жизнью. Давайте чаще им говорить спасибо", - сказал член Общественного совета при Министерстве спорта РФ и капитан "Звезды России" Владимир Уткин, подводя итоги встречи.

"Мы сегодня в очередной раз убедились, что спорт объединяет! Проект "Звезда России" в прошлом году стал амбассадором федерального движения "Спорт - норма жизни". И все те медийные персоны, которые вышли сегодня на лёд, своими поступками доказывают, что спорт - это действительно норма жизни!", - добавил он

Общероссийская общественная организация по развитию спорта, политики и культуры Российской Федерации "Звезда России" была создана в январе 2020 года. Главная миссия проекта - популяризация спорта на всей территории России. В декабре 2020 года участники "Звезды России" стали послами федерального проекта "Спорт — норма жизни".

"Российское движение школьников" — общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников.