Депутаты Свердловского парламента предложили назначить допвыплаты заслуженным врачам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Заксобрание Свердловской области рассмотрит законопроект о дополнительной мере поддержки заслуженных врачей. Депутаты предложили выплачивать им ежемесячно по тысяче рублей, сообщили в пресс-службе областного заксобрания.

"Законопроект о внесении изменения в областной закон "Об охране здоровья граждан в Свердловской области" принят к рассмотрению Законодательным Собранием Свердловской области. Данным законопроектом устанавливается дополнительная мера социальной поддержки. Медицинские работники, удостоенные почетного звания "Заслуженный врач РСФСР", проживающие на территории Свердловской области и имеющие стаж работы в медицинской организации не менее 5 лет, будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей", - говорится в сообщении.

Спикер областного парламента Людмила Бабушкина напомнила, что 2021 год в Свердловской области объявлен губернатором годом медицинского работника. "В свою очередь депутаты Законодательного Собрания постоянно работают над совершенствованием законов социальной направленности, дающих возможность поддержать наших граждан. Особо подчеркну, что в Свердловской области, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, ни один социальный закон не был ни отменен, ни ограничен. Более того, принимались решения о продлении действий ряда социальных законов, увеличения сумм поддержки отдельным категориям граждан", - приводят в сообщении слова Бабушкиной.