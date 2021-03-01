На подземном руднике Гайского ГОКа введен в эксплуатацию новый дробильный комплекс

ТАСС, 1 марта. На подземном руднике ПАО "Гайский ГОК" (Гайский горно-обогатительный комбинат, ПАО "ГГОК", предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, город Гай, Оренбургская область) введен в эксплуатацию дробильный комплекс №13. Как сообщили в понедельник в пресс-службе УГМК, дробильный комплекс работает в полуавтоматическом режиме и включен в единую технологическую цепочку с другими объектами "Рудного тракта-2". По нему горная масса с глубоких горизонтов будет доставляться до погрузки в скипы шахты "Эксплуатационная", работающей сегодня с нагрузкой 3,75 млн тонн руды в год.

"Запуск дробильного комплекса №13 дает возможность вести бесперебойную работу дозаторно-загрузочного комплекса ствола шахты "Эксплуатационная", - сказано в сообщении.

ДК-13 включает в себя комплекс рудоспусков с бункерами недробленой руды, бутобои для дробления негабаритных кусков, питатель пластинчатый, где аккумулируется дробленая руда, щековую дробилку Metso. Все это оборудование задействовано в дроблении и измельчении руды до фракции не более 300 миллиметров – это оптимальный размер кусков руды для транспортирования по конвейеру и погрузки в скипы.

"Производительность дробильного комплекса – 560-600 тысяч тонн руды в час. Годовая мощность ДК-13 составляет порядка 1,238 млн тонн руды. Ввод в эксплуатацию еще одного дробильного комплекса также позволяет производить планово-предупредительные ремонты бункеров, перепускных восстающих, оборудования других дробильных камер и всего комплекса", - отмечает начальник участка Алексей Скороход.

По словам главного инженера шахтостроительного управления (ШСУ) Бориса Файзуллина, дробильный комплекс №13 относится ко второй очереди строительства "Рудного тракта- 2" к стволу шахты "Эксплуатационная". "В целом, согласно проекту, дробильно-конвейерный комплекс "Рудный тракт-2" будет состоять из двух магистральных конвейеров, 6 участковых конвейеров, 8 дробильных комплексов и усреднительного бункера с камерой питателей для разделения потоков руды", – отметил он.

Всего горнякам рудника сдано более 10 дробильных комплексов на разных горизонтах подземного рудника, отметили в компании.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий УГМК крупнейшим поставщиком сырья. Специализирующется на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. На предприятии работают около 6,5 тыс. человек.

Помимо ГГОКа, в Оренбургской области работает ряд предприятий Уральской горно-металлургической компании - ООО "Оренбургский радиатор" (г. Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции; ООО "Медногорский медно-серный комбинат" (г. Медногорск), специализирующееся на производстве черновой меди.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.