Антон Машуков обсудит меры поддержки предпринимателей с бизнес-сообществом

ТАСС, 1 марта. Предприниматели Тюменской области в среду обсудят трансформацию существующих мер поддержки бизнеса и инвестиционной деятельности в ходе прямого эфира, который проведет глава регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков. Как сообщили в понедельник в департаменте, в ходе прямого эфира бизнесмены смогут задать интересующие вопросы и внести свои предложения.

Глава департамента уточнил, что к разговору приглашаются предприниматели и жители региона, планирующие открыть свое дело, а также самозанятые.

"Приглашаю вас обсудить проект нового пакета мер поддержки, разработанный для предпринимателей Тюменского региона. Убежден, что только в формате открытого диалога с бизнес-сообществом мы сможем сформировать эффективные меры и сервисы, которые решат ряд проблем и расширят предпринимательскую деятельность", - отмечает Машуков на своей странице в инстаграм.

Организаторы сообщили, что прямой эфир (18+) состоится в среду, 3 марта, в 11:30 местного времени. Площадки трансляций - страница в Instagram Антона Машукова, подключится к конференции можно также в Zoom. Глава департамента накануне эфира представил для ознакомления проект презентации.

Департамент инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области был создан в июле 2006 года. Директора департамента назначает на должность губернатор региона.