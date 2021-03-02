Екатеринбургское НПО автоматики объявило о старте приема заявок на Семихатовские чтения

ТАСС, 2 марта. АО "НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова" (НПОА, Екатеринбург, входит в Госкорпорацию "Роскосмос") объявило о старте приема заявок на участие в VIII ежегодном Молодежном космическом форуме "Семихатовские чтения". В этом году соревнование юных разработчиков посвящено 60-летию со дня первого полета человека в космос, рассказали в пресс-службе уральского предприятия.

"Юные инженеры и конструкторы Свердловской области могут заявить свои проекты в пяти секциях "Семихатовских чтений", две из которых отведены естественным наукам, еще две – инженерным и одна – гуманитарным. Кроме того, в рамках форума пройдет VII турнир Свердловской области по робототехнике и 3D-моделированию "Лунные роботы", - сказано в сообщении.

"Первым делом школьникам нужно определиться с темой и направлением проекта, а к концу марта прислать нам заявки и готовые работы для отбора на первом этапе форума. Желательно, чтобы проект носил космическую направленность. Сделать это не сложно, поскольку отрасль достаточно большая, и многие разработки могут применяться как на Земле, так и за ее пределами", – отметила координатор форума, инженер НПО автоматики Ирина Корнеева.

"Сегодня нашей стране для прорывных результатов и развития отрасли нужны креативные и инициативные специалисты, способные творчески мыслить и отходить от шаблонов. Такие образованные, целеустремленные, активные молодые люди взращиваются и закаляются на "Семихатовских чтениях", – приводят в пресс-службе слова генерального директора НПО автоматики Андрей Мисюра.

Организаторами VIII "Семихатовских чтений" выступают АО "НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова" и екатеринбургский лицей №110 им. Л.К. Гришиной при поддержке министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Принять участие в форуме могут воспитанники школ и лицеев региона в возрасте от 12 до 18 лет. В оргкомитете добавили, что в письме необходимо указать тему проекта, выбранную секцию, контакты и отправить эти данные на почту semikhatovskie@yandex.ru (образец заявки, подробная информация о правилах и сроках проведения конкурса - в группе "ВКонтакте" http://vk.com/semikhatovskie). Готовые проекты, выполненные в соответствии с требованиями конкурса нужно предоставить до 31 марта.

О форуме

Молодежный космический форум "Семихатовские чтения" (12+), который традиционно проводится для школьников 12-18 лет, проходит с 2014 года. Это один из элементов комплексной программы "Уральская инженерная школа", направленной на раннюю профориентацию и выявление одаренных детей. Форум проводит НПОА ежегодно в преддверии Дня космонавтики, финал нынешнего состоится 22 апреля в екатеринбургском Дворце молодежи. "Все участники получат дипломы и памятные награды, лауреатам соревнований будут вручены денежные призы, а победителей в каждой из секций ждет космический подарок – поездка на космодром, где дети увидят пуск ракеты", - рассказали организаторы. Форум получил свое название по имени выдающегося ученого Николая Семихатова.

Николай Александрович Семихатов (1918-2002) - главный конструктор систем управления всех советских баллистических ракет подводных лодок ВМФ СССР и ряда оперативно-тактических ракет сухопутных войск, выдающийся ученый в области систем автоматизации и управления движущихся объектов и сложных технологических процессов. Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, академик АН СССР.

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н.А.Семихатова - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Создает системы управления российской ракеты-носителя "Союз-2". Входит в состав Госкорпорации Роскосмос.

РОСКОСМОС – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. РОСКОСМОС обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.