Открыт прием заявок на участие в Премии в области передовых технологий "Приоритет -2021"

Москва, 2 марта. Оргкомитет VII Национальной премии "Приоритет - 2021" (12+) открывает прием заявок. Для участников открыты более 20 отраслевых и специальных номинаций, включая новые: "Добыча полезных ископаемых", "Нефтеперерабатывающая промышленность", "Стекольная промышленность", "Искусственный интеллект".

Премия "Приоритет" содействует активному продвижению передовых технологий и эффективных промышленных и цифровых проектов российских компаний, повышая авторитет национальных производителей и оказывая дополнительную информационную поддержку управленческим инициативам и технологическим решениям.

Одной из важнейших задач Премии является повышение уровня информированности общества об успехах в области научно-технического прогресса и развитии инновационного потенциала предприятий в таких отраслях как машиностроение, металлургия электроника и робототехника, фармацевтика и микробиология, медицина и здравоохранение, военно-промышленный комплекс, финансовые технологии, телеком и связь, атомная энергетика, промышленное оборудование и приборостроение, химия и нефтехимия, ТЭК, агропромышленный комплекс и других.

Все возрастающую роль играют и информационные технологии, позволяющие работать эффективнее и добиваться результатов значительно быстрее. Уже два года подряд ИТ были самой многочисленной по количеству участников и лауреатов номинацией премии.

Премия "Приоритет" - площадка для выявления и поощрения лучших предприятий страны. "Лауреатами "Приоритет - 2020" стали 34 компании различных отраслей российской экономики, достижения которых были признаны лучшими в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ. Они представили самые актуальные проекты по программе технологической модернизации производства и его эффективности на практике, преодоления кризисных явлений и последствий или нивелирования пандемии", - отметил исполнительный директор премии Евгений Пинаев.

Конкурс 2021 года будет включать в себя коммуникационную поддержку проектов номинантов на сайте премии, аккаунтах конкурса в соцсетях и отраслевых ресурсах инфопартнеров, а также проведение онлайн-дискуссий "Технологии здесь и сейчас", Неделю открытых презентаций номинантов премии, участие оффлайн в форуме "АРМИЯ" и отраслевых выставках, организацию гибридных пресс-туров.

Первый отборочный этап продлится в течение весны, а сами конкурсные мероприятия продлятся до октября включительно. Торжественная церемония награждения лауреатов традиционно пройдет в ноябре в Москве.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте.

Организатор Премии – Коммуникационная группа "Деловая лига".

Оператор Премии – НП "Центр развития общественных коммуникаций".

Генеральный информационный партнер – информационное агентство ТАСС.