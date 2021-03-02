Стартовал прием заявок Национальной премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021"

Москва, 2 марта. Национальная премия в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" (12+) — новый проект "Центра развития общественных коммуникаций" при поддержке ТПП РФ, Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций.

Премия нацелена на поощрение предприятий, делающих успехи по основным направлениям Национального проекта "Экология": утилизация и переработка отходов, сохранение водоемов и повышения качества питьевой воды, уменьшение загрязнения воздуха, защита природы и животных, внедрение наилучших экологических технологий, от эффективности реализации которых в буквальном смысле зависит будущее каждого жителя страны.

Премия будет вручаться за достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования.

Компании смогут продемонстрировать свои проекты или решения в части технологической модернизации производства и его экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, соответствия наилучшим доступным технологиям, развития природоохранных программ и минимизации загрязнения окружающей среды.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

энергоэффективность и энергосбережение, альтернативная энергетика;

водоснабжение и управление водными ресурсами;

строительство и эксплуатация очистных сооружений;

эффективное обращение с промышленными отходами;

переработка ТКО;

сокращение вредных выбросов в атмосферу;

строительство природоохранных объектов;

рациональное использование земель, охрана и восстановление лесов;

цифровые решения для экологии;

ответственное потребление в ритейле: тара и упаковка;

лучшая экологическая программа и др.

В рамках Премии пройдут масштабные мероприятия: от дней открытых презентаций и пресс-туров до обсуждения актуальных вопросов бизнеса и власти в рамках онлайн-дискуссий.

"Сегодня вопросы экологии и внедрение экологических технологий на предприятиях в центре внимания нашего государства. Мы надеемся, что Премия поможет взглянуть на современные технологические решения, которые уже есть в стране. А "зеленые" лидеры в области технологий наглядно продемонстрируют свое бережное отношение как к ресурсам, так и самой окружающей среде. Будущее за современными экологическими технологиями", — подчеркнул председатель Оргкомитета премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" Виталий Расницын.

Жюри конкурса – эксперты федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, институтов развития и инвестиционных фондов, научных и природоохранных организаций.

Первый отборочный этап пройдет с середины февраля по апрель включительно. Подведение итогов и торжественное награждение лауреатов состоятся в октябре в Москве.

Участие в конкурсе – бесплатно. Чтобы стать номинантом премии, скачайте заявку с сайта конкурса и отправьте заполненный документ с дополнительными материалами на адрес: info@ecotech-leader.ru

Сайт Премии: http://ecotech-leader.ru