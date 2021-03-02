Стали известны финалисты Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум"

Москва, 2 марта. Экспертный совет определил финалистов третьего этапа Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум" (12+). Более чем из 600 заявок, поданных студентами из 197 вузов страны, в финал прошли 15, по пять в каждой из трех номинаций. Их авторы смогут выступить с презентациями перед Жюри конкурса во главе с Заместителем Председателя Совета Федерации Российской Федерации Галиной Кареловой. Три победителя получат гранты на реализацию своих проектов в размере 300 тыс. рублей.

"Из года в год уровень участников конкурса растет. Определить среди них пятнадцать лучших было очень непросто, но я уверена, что члены Экспертного совета, в который входят представители ведущих компаний, образовательных учреждений, институтов развития и НКО, сделали правильный выбор. Мы желаем всем финалистам удачи. Наш конкурс является отличным стимулом для всех ребят, помогает им поверить в свои силы и создавать необычные, социально значимые проекты", – отметила директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Финалистами в номинации "Активное долголетие", которая проводится при поддержке Совета Федераций РФ, стали:

Анжелика Логинова, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, проект "Серебряный экскурсовод" по созданию группы экскурсоводов из людей старшего поколения в краеведческом музее;

Олег Бакшеев, Читинский педагогический колледж, доступная цифровая среда "ТВОЙ ДОСТУП", которая позволит пожилым людям получить основы компьютерной грамотности и навыки использования цифровых технологий в повседневной жизни;

Рената Новикова, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, уникальная социальная среда "Большая перемена" на базе МГУ, внутри которой возможно постоянное взаимодействие представителей разных поколений;

Айдар Ахметов, Сибайский институт Башкирского государственного университета, смарт-фитнес проект "Мы в теме!" для организации досуга и повышения интереса пожилых людей к физической культуре, спорту, творчеству, исследовательской и изобретательской деятельности;

Антон Голев из Белгорода, региональный фестиваль спорта и здорового образа жизни среди пенсионеров "Belgorod Open 60+".

В номинации "Женское лидерство" лучшими были признаны:

Дарья Горшкова, НИУ "Высшая школа экономики", мероприятие Science Slam Women Online, спикерами которого станут женщины-ученые;

Софья Аистова, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, документальный фильм "Молчание" на основе реальных историй женщин о домашнем насилии;

Полина Агафонова (Ивановский государственный университет), интерактивные занятия "Шаг в будущее" для школьниц Иванова в сфере STEM-образования с участием молодых ученых;

Полина Гуляева, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сервис коммерциализации научных исследований и инноваций для девушек до 30 лет GIRLS' RND;

Виктор Жиляев, Ульяновский государственный университет, фестиваль женского лидерства на Волге ЛидВолга.

Наконец, в номинации "Поддержка семейных ценностей" члены Экспертного совета отдали предпочтение следующим инициативам:

Полина Солодова, Уральский институт управления, филиал РАНХиГС при Президенте РФ, образовательный курс по созданию адаптивной одежды PEOPLE;

Амина Юнусова, Сибайский институт Башкирского государственного университета, проект "Помоги, я потерялся" для организации поиска пропавших людей с использованием технологии QR-кода;

Ирина Святскова, Санкт-Петербургский государственный университет, проект "Теплое гнездышко", который позволяет снизить уровень отказа от детей в приемных семьях благодаря проведению психологических тестов на совместимость родителей и ребенка;

Олеся Почепцова, ФГБОУ ВО "Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина", социальный образовательный проект "Мастерская #БольшеЧемЕГЭ 2.0" для повышения уровня оценок по ВПР, ОГЭ и ЕГЭ среди детей из группы риска;

Ольга Батулина, Ивановский государственный университет, проект психологического сопровождения семей с детьми-инвалидами с инсулинзависимым сахарным диабетом "ДиаLog".

Организатором конкурса является социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум. Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, а также Российского союза ректоров. Цель проекта – привлечь внимание молодежи к решению актуальных социально значимых проблем.