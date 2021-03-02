Мария Лемешева подвела итоги вручения премии "Золотой глобус"

ТАСС, 2 марта. Двадцать восьмого февраля в онлайн-формате состоялась 78-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Полудокументальное роуд-муви "Земля кочевников" стало лауреатом в самой престижной номинации "Лучший фильм-драма". Киноэксперт, основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева высказала мнение о главных триумфаторах церемонии.

"Не так давно Фрэнсис Макдорманд исполняла забавные роли в черных комедиях своего мужа Джоэла Коэна — одного из братьев-режиссеров Коэн. Теперь она не только титулованная драматическая актриса, но и душа, ум, честь и совесть американского киноискусства. Она выступила продюсером и сыграла главную роль в роуд-муви “Земля кочевников”, победившем в номинации “Лучший фильм-драма”. Картина рассказывает о судьбах американцев, которые потеряли дом и работу, а теперь вынуждены кочевать по стране. В картине заняты только два профессиональных актера — Фрэнсис Макдорманд и Дэвид Стрэтэйрн, а остальные “кочевники” в фильме играют сами себя. Во время работы над ролью и фильмом Фрэнсис спустилась с Голливудских холмов на извилистые американские автодороги и несколько месяцев провела среди “кочевников”, общалась с ними, жила их жизнью и даже успела поработать кассиром фастфуда и упаковщицей посылок. “Глобусы” двух популярных проектов от Netflix — “Ход королевы”, ставшего лауреатом в номинации “Лучший мини-сериал или телефильм”, и "Корона", победившего в номинации “Лучший драматический сериал", — не кажутся предсказуемыми и очевидными. Выдающаяся актерская игра, грандиозные сюжеты и грамотное экранное воплощение позволили этим проектам выиграть конкуренцию у “Мандалорца” и “Отыграть назад” — двух других хитов онлайн-кинотеатров минувшего года. “Лучший анимационный фильм”, по версии премии “Золотой глобус”, — диснеевский шедевр “Душа” с мудростью, непредсказуемыми поворотами сюжета и внутренней работой главного героя", — отметила Лемешева.

Лауреаты кинопремии "Золотой глобус":

"Лучший драматический фильм"

"Земля кочевников" (режиссера Хлоя Чжао)

"Лучший фильм на иностранном языке"

"Минари" (режиссера Ли Айзек Чун)

"Лучший режиссер"

Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

"Лучший драматический телесериал"

"Корона" (2016–2020)

"Лучшая комедия или мюзикл"

"Борат 2" (2020) (режиссер Джейсон Уолинер)

"Лучший мини-сериал или телефильм"

"Ход королевы"

"Лучший телесериал (комедия или мюзикл)"

"Шиттс Крик"

"Лучшая мужская роль в драматическом фильме"

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", 2020)

"Лучшая женская роль в драматическом фильме"

Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей", 2021)

"Лучшая роль в мини-сериале или телефильме"

Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

"Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, сериале или телефильме"

Джиллиан Андерсон ("Корона")

"Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле"

Саша Барон Коэн ("Борат 2", 2020)

"Лучшая женская роль в комедии или мюзикле"

Розамунд Пайк ("Аферистка", 2020)

"Лучшая мужская роль в драматическом телесериале"

Джош О’Коннор ("Корона")

"Лучшая женская роль в драматическом телесериале"

Эмма Коррин ("Корона")

"Лучшая мужская роль второго плана"

Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")

"Лучшая женская роль второго плана"

Джоди Фостер ("Мавританец")

"Лучший сценарий"

Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")

"Лучший анимационный фильм"

"Душа"