Школьные автобусы планируют оснастить светоотражающей лентой во всех районах Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Проект по оснащению школьных автобусов светоотражающими лентами для снижения дорожно-транспортных происшествий планируют реализовать во всех районах Ленинградской области. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате, посвященной безопасности дорожного движения в темное время суток, заместитель председателя регионального комитета общего и профессионального образования Артем Огарков.

"Мы по возможности будем транслировать данный проект на все районы Ленинградской области. Во Всеволожском районе, который был у нас пилотным, более 20 школьных автобусов были оклеены данной лентой", - сказал Огарков.

По его словам, на территории Ленобласти пассажирские перевозки часто осуществляются в темное время суток. Благодаря светоотражающим лентам школьный автобус становится лучше видно на дорогах, и тем самым он обращает на себя внимание других участников движения. "Наряду с проблесковыми маячками, которые являются обязательным требованием в эксплуатации автобусов, перевозящих детей, контурная маркировка дополнительно помогает другим участникам движения соблюдать дистанцию до автобуса, понимать, какое транспортное средство движется и не делать такие опасные маневры, как обгон школьных автобусов", - добавил зампред комитета.

«Если мы посмотрим на опыт других стран, то во многих странах введено регулирование, которое предполагает обязательность световозвращающей маркировки для школьных автобусов. Следуя опыту в части грузового транспорта, вопрос обязательности внедрения контурной маркировки для междугороднего транспорта представляется правильной нормой. Второй момент - это контроль за прохождением ТО транспорта, оснащенного качественной маркировкой», - резюмировал Сергей Дмитрук. По его словам, раньше существовали стандарты по цветографическим схемам транспортного средства, и сейчас было бы правильно вернуться к этому.

Как отметил депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев, предложение в правительство региона об оснащении всех школьных автобусов светоотражающими контурами планируется сформировать и направить в течение текущего месяца.

В свою очередь заместитель председателя областного комитета по транспорту Артем Кузнецов отметил, что в перспективе использование опыта оснащения автобусов светоотражающими лентами возможно и для других типов регионального пассажирского транспорта. В настоящее время проводятся переговоры с транспортными перевозчиками.

«Эксперимент, который пытаемся воссоздать, является эффективным для снижения последствий аварийности, когда требуются вроде затратные, но эффективные средства. Если у нас получится зафиксировать комплексную картинку, это поможет законодателям попытаться внедрить этот инструмент в постоянную практику», - обратил внимание гендиректор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 2020 году аварийность по вине водителей автобусов в Ленинградской области по сравнению с 2019 годом снизилась на 46% - было зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия. В Петербурге за предыдущий год произошло 115 ДТП, произошедших по вине водителя автобуса, что меньше на 42,8% к 2019 году.