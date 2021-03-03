"Кузбассразрезуголь" разработает четыре государственных профстандарта в 2021 году

ТАСС, 3 марта. В АО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса ОАО "УГМК"), возглавляющем разработку государственных профессиональных стандартов (ГПС) для открытых горных работ в России, приступила к работе над третьим государственным профстандартом - "Водитель технологического автомобиля". Всего в 2021 году отраслевая рабочая группа, возглавляемая угольной компанией, сформирует четыре ГПС для открытых горных работ в России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Это большой объем работы и, хотя у нас уже имеется опыт, мы понимаем, что сроки довольно сжатые: все должно быть готово к концу октября. Поэтому, как и в прошлом году, мы распределили разработку составных частей трех стандартов между компаниями, входящими в отраслевую рабочую группу, полностью оставив за собой работу над одним ГПС - "Водитель технологического автомобиля", - приводят в компании слова куратора отраслевой рабочей группы, начальника отдела организации труда АО "УК "Кузбассразрезуголь" Дианы Щербаковой.

В пресс-службе уточнили, что другим угольным компаниям предстоит сформировать декомпозиции стандартов "Машинист конвейера", "Машинист буровой установки" и "Взрывник" в части трудового процесса, макеты профстандартов и пояснительные записки к каждому из них разработает УК "Кузбассразрезуголь".

Предварительный вариант ГПС "Водитель технологического автомобиля" в начале марта будет направлен участникам отраслевой рабочей группы для обсуждения. Рекомендации и уточнения коллег будут внесены в макет документа, после чего он снова будет представлен для их обсуждения. Формирование данного профстандарта специалисты угольной компании планируют завершить к июлю этого года.

В компании напомнили, что разработка государственных профстандартов для работников угольной промышленности - одно из поручений президента РФ, которое он дал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов страны в августе 2019 года. Разработку первых ГПС для угольной отрасли возглавила компания "Кузбассразрезуголь", методическое сопровождение осуществляет ОАО "УГМК". На основе ГПС будут разработаны единые квалификационные требования для работников всех предприятий отрасли. В 2020 году были сформированы два ГПС "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора", в настоящее время они находятся на разных стадиях внедрения.

О компании

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская". УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.