Выручка Уральского электрохимического комбината в 2020 году превысила 22 млрд рублей

ТАСС, 3 марта. Выручка АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск, Свердловская область) составила в 2020 году более 22 млрд рублей, из них более 6 млрд – чистая прибыль, что превышает показатель 2019 года. Об этом сообщили в среду отделе по связям с общественностью УЭХК со ссылкой на генерального директора комбината Александра Белоусова.

По его словам, выходить на традиционный уровень по выручке в год пандемии COVID-19 предприятию позволяет "проделанная на протяжении последних лет колоссальная работа по повышению операционной эффективности". " Для реализации масштабных инвестиционных планов нам нужен источник финансирования, которым является прибыль предприятия <…> Дальнейшее повышение операционной эффективности останется одной из основных задач и на 2021 год", - добавил Белоусов.

По словам гендиректора, работники предприятия сумели "собраться и перебалансироваться для выполнения всех производственных планов и договорных обязательств перед заказчиками в условиях пандемии". "Мы обеспечили поставку продукции в полном объеме и неизменно с высоким качеством", - приводят в отделе слова главы предприятия.

"Нашим приоритетом традиционно остается безопасность, охрана труда и окружающей среды, безаварийная и эффективная эксплуатация оборудования. В прошедшем году аварий и инцидентов на производственных объектах не произошло, несчастных случаев не допущено. Также мы сохранили уровень зарплаты и социальный пакет, и в этом заслуга всего коллектива предприятия", - отметил Белоусов, добавив, что благодарен сотрудникам за "понимание, готовность меняться в непростых условиях, за желание развиваться, за верность делу и комбинату".

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.