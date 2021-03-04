Концерт музыки Вагнера и Брамса "Herzensgedanken – Мысли сердца" пойдет 17 марта в Москве

Москва, 4 марта. В концертном зале "Зарядье" 17 марта Благотворительный фонд Елены Образцовой представляет концерт музыки Рихарда Вагнера и Иоганнеса Брамса "Herzensgedanken – Мысли сердца" (6+), в котором прозвучат камерные вокально-оркестровые произведения композиторов: "Пять песен на стихи Матильды Везендонк" Вагнера и Рапсодия для альта, мужского хора и оркестра на стихи И.Гёте Брамса, а также оркестровые фрагменты из опер Р. Вагнера.

"Пять стихотворений для женского голоса" в сопровождении фортепиано, созданные в 1857-58 годах, – единственный вокальный цикл Рихарда Вагнера и одно из самых личных, "дневниковых" созданий автора монументальных музыкальных драм, оставшееся в истории музыки памятником любви композитора и Матильды Везендонк, на стихи которой он написан. "Лучшего, чем эти песни, я никогда не создавал, лишь немногое из моих произведений может выдержать сравнение с ними", – утверждал Вагнер. "Песни" впервые прозвучали в 1862 году в Майнце в исполнении сопрано Эмилии Генест и Ганса фон Бюлова. На протяжении своей истории "Песни" несколько раз инструментовались. В концерте они прозвучат в оркестровке Ханса Вернера Хенце.

Во второй части концерта будет исполнена Рапсодия для альта, мужского хора и оркестра Брамса. Поэтическим источником Рапсодии, написанной в 1869 году, послужил фрагмент одного из самых "вертерианских" стихотворений любимого поэта Брамса И. Гёте – "Зимнее путешествие на Гарц" (1777г.). Исследователь творчества Брамса австрийский музыковед Ганс Галь назвал Рапсодию "сочинением глубоким, удивительным и во многих отношениях даже загадочным". Она поражает концентрацией чувства, силой выразительности и искренностью, свойственной лучшим песням композитора. Премьера Рапсодии состоялась в марте 1870 году в Йене с участием Полины Виардо.

"Концертом музыки Вагнера и Брамса Фонд Елены Образцовой продолжает начатую в год 80-летия Елены Образцовой программу исторических концертов, в которых звучат произведения из репертуара великой певицы в исполнении молодых солистов,"- рассказала генеральный директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко.

Так, 17 марта состоятся сразу два дебюта артисток Молодежной оперной программы Большого театра: "Песни" Вагнера впервые исполнит лауреат международных конкурсов Мария Мотолыгина (сопрано), в Альт-рапсодии Брамса солирует лауреат международных конкурсов Мария Баракова (меццо-сопрано). В концерте также принимают участие Государственный академический областной хор им. А.Д.Кожевникова и Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского, дирижер – художественный руководитель оркестра, Народный артист СССР Владимир Федосеев.

Концерт проводится в рамках международного проекта Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.