На РЕН ТВ выйдет новый проект Сталика Ханкишиева "О вкусной и здоровой пище. Телеальманах"

Москва, 4 марта. На телеканал РЕН ТВ (16+) с 6 марта стартует новый проект "Сталик Ханкишиев: О вкусной и здоровой пище. Телеальманах" (12+). Программа будет выходить по субботам в 8.30.

В новой программе Сталик Ханкишиев каждую неделю будет делиться со зрителями рецептами самых вкусных блюд из различных уголков мира. Вместе с автором и ведущим зрители научатся готовить лучшие блюда русской, узбекской, азербайджанской и других мировых кухонь. Авторы проекта отмечают, что в программе ломаются все стереотипы о готовке, ведь зачастую считается, что приготовление пищи – это весьма скучно, затратно и трудно и было бы проще найти альтернативу. РЕН ТВ вместе с гуру и автором кулинарного шоу докажет, что готовка – это увлекательное занятие, а мужчина может стать настоящим хозяином своей кухни. По его словам, "приготовление пищи — такое же развлечение для серьезных мужчин, люди, у которых есть время, готовят для себя сами".

Автор проекта "Сталик Ханкишиев: О вкусной и здоровой пище. Телеальманах" подробно расскажет и покажет, как готовить нехитрые, вкусные и запоминающиеся блюда по щелчку пальцев. Больше не придется ломать голову, чем удивлять своих близких. Мастер кулинарии научит вас выбирать продукты, покажет основные техники готовки, а также посвятит время истории традиционных рецептов.

На презентации программы, которая прошла ранее в пресс-центре МИЦ "Известия", Сталик Ханкишиев признался, что никогда не работал поваром, но приготовлением пищи был увлечен всегда. "Собрать в ресторане и покормить 50 или 100 человек это одно дело, совсем другое дело – научить сотни тысяч людей готовить лучше, чем в ресторане. Задача более достойная и мне эта работа очень нравится", – отметил Ханкишиев.

Сталик Ханкишиев – это кулинарный гуру со стажем. С 2000 года ведет кулинарный блог, рассказывает о тонкостях национальной кухни. Его называют одним из самых популярных кулинарных авторов последнего десятилетия. Неоднократно становился победителем всемирного конкурса кулинарных книг "ГУРМАН", ведущий гастрономических рубрик на телевидении, видеоблогер, автор многочисленных бестселлеров.