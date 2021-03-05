Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды

Москва, 3 марта. По итогам 2020 года Сбер планирует вновь выплатить акционерам дивиденды в размере 422,5 млрд рублей - 18,7 рубля на одну акцию, повторив показатель 2019 года. Это рекордный уровень не только для Сбера, но и для России в целом. Ровно половина этой суммы — 211,25 млрд рублей — поступит в бюджет страны.

"Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить Наблюдательному совету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили по итогам 2019 года. Это будет означать выплату 55,7% нашей чистой прибыли", - заявил председатель правления Герман Греф в ходе конференции с инвесторами.

По итогам 2019 года банк также выплатил беспрецедентные за всю историю российского фондового рынка дивиденды в размере 422,4 млрд рублей (50% чистой прибыли по МСФО) из расчёта 18,7 рубля на одну акцию. При этом в бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступило 211,2 млрд рублей. В 2021 году Пенсионный фонд России планирует направить на осуществление ежемесячной денежной выплаты 425 млрд рублей. Таким образом, поступления в бюджет средств от дивидендов Сбербанка могут почти наполовину покрыть финансирование этих выплат.

Аналитики отмечают, что Сбер решил повторно взять высокую дивидендную планку, несмотря на крайне сложный "ковидный" 2020 год. В рамках Стратегии 2023 в дальнейшем Сбер также планирует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.