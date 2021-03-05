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На платформе «Особый случай» начались онлайн-занятия для детей с ОВЗ

Также в рамках проекта "Особый случай" уже выпустили обучающие учебные пособия - карточки "Читаю сам" и "Особый Букварь" для детей

Москва, 5 марта. /Росконгресс/. Адаптированная физкультура, логопедическая разминка, йога для детей, творческая мастерская, лего-конструирование, кулинарный практикум, видео-прогулки по городу. Онлайн-занятия по этим семи направлениями появились на цифровой платформе "Особый случай" (6+), предназначенной для дистанционной психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект платформы стал финалистом форума "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ и Фондом Росконгресс, вошел в стратегический пул Агентства и в топ-100 рейтинга общественного голосования.

Цифровая площадка для поддержки детей с ОВЗ – инициатива пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей "Счастье жить". Проект предусматривает создание адаптированных эффективных занятий для детей, испытывающих трудности в обучении, знакомство родителей с новейшими достижениями науки и передовым педагогическим опытом, поддержание психоэмоционального состояния детей и стабильного психологического фона в семье.

"По данным Росстата, в России более 600 тыс. детей-инвалидов. И больше миллиона детей с особыми образовательными потребностями. Если такие дети не могут встать с кровати или не говорят, это совсем не значит, что они не могут участвовать в активностях. Они могут", - считает лидер проекта Анастасия Гилева.

По ее словам, специальные образовательные условия доступны только для 21% нуждающихся детей. "А в период самоизоляции, по данным результатов опроса ОНФ, для детей с ОВЗ не были созданы особые условия, не проводились даже дистанционные занятия ЛФК, логопеда, дефектолога. С одной стороны, режим ограничений обострил проблемы. А с другой – подтолкнул к поиску новых решений для помощи нашим детям. Так появилась идея создать для них специальный сервис с правильным функционалом, который был бы с ними всегда и везде", - рассказала Анастасия Гилева.

В рамках проекта "Особый случай" уже выпустили обучающие учебные пособия: карточки "Читаю сам" и "Особый Букварь" для детей. Также проводятся индивидуальные онлайн-занятия педагогов с детьми, проживающими в сельской местности и не имеющими возможности посещать логопеда, дефектолога и психолога.

Теперь в проекте появились видео-уроки по семи направлениям, которые предоставляются бесплатно после регистрации на сайте. Единственное условие – уверенный доступ в интернет, наличие компьютера или планшета. Если дома у ребенка нет такой возможности, авторы проекта рекомендуют обратиться в библиотеку или муниципальную администрацию с запросом о предоставлении рабочего места на время проведения регулярных занятий.

Проект "Особый случай" реализуется за счет средств, предоставленных Фондом президентских грантов. АСИ будет способствовать продвижению платформы, тиражированию методик и взаимодействию команды проекта с представителями органов власти.

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