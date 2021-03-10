"Россети Тюмень" обеспечили временное электроснабжение нефтедобывающего центра Югры

ТАСС, 10 марта. Когалымский филиал АО "Россети Тюмень" обеспечил надежным электроснабжением объекты ПАО "Лукойл" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, приняв на свои сети 60 МВт дополнительной нагрузки. Как сообщили в среду в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень", нефтяники обратились за помощью к энергетикам в начале 2021 года. Переход на временную схему электроснабжения понадобился для проведения ремонтных работ на газокомпрессорной станции.

В управлении добавили, что "Россети Тюмень" обеспечили перевод питания объектов нефтедобычи на временное электроснабжение в кратчайшие сроки. Дополнительная нагрузка легла на четыре питающих центра 110 кВ когалымского филиала "Россети Тюмень": подстанции "Покачевская", "Вать-Ёган", "Белая", "КНС-1". Для этого энергетики оперативно ввели в работу резервные линии электропередачи и выполнили комплекс необходимых схемно-режимных мероприятий. Работы энергетики проводили несмотря на аномальные холода, в январе в Югре температура воздуха опускалась до минус 46 градусов Цельсия.

Полезный отпуск электроэнергии для обеспечения работоспособности производственных объектов "Покачевнефтегаз" и "Повхнефтегаз" превысил 31 млн кВт*ч. По словам заместителя генерального директора – главного инженера "Россети Тюмень" Антона Битуева, энергообъекты компании обладают достаточным потенциалом для решения подобных задач. "За весь период работы по временной схеме электроснабжения объектов ПАО "Лукойл" мы не допустили ни одного нарушения и подтвердили статус надежной электросетевой организации", – приводят в управлении его слова.

"Оперативное переключение электроснабжения на инфраструктуру "Россети Тюмень" обеспечило непрерывность производственных процессов на Повховском, Ватьеганском и Покачевском нефтяных месторождениях, общий объем запасов углеводородов которых превышает 2 млрд баррелей. На сегодняшний день объекты нефтедобычи вновь переведены на электроснабжение от собственной генерации", - сказано в сообщении компании.