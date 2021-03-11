Московский кредитный банк и УГМК завершили сделку по купле-продаже банка "Кольцо Урала"

ТАСС, 11 марта. Московский кредитный банк (МКБ) и группа УГМК завершили сделку по купле-продаже долей ООО КБ "Кольцо Урала". Как отметили в четверг в пресс-службе УГМК, "…данный шаг отвечает стратегическим приоритетам сторон по развитию ранее заявленного сотрудничества в части повышения качества комплексного финансового обслуживания для предприятий группы УГМК и их работников, в том числе в части корпоративного и потребительского кредитования, расширения спектра банковских услуг, а также дальнейшей цифровизации и повышения качества клиентских сервисов".

В пресс-службе добавили, что условия по действующим договорам клиентов остаются неизменными, интеграция информационных систем финансовых учреждений пройдет поэтапно и будет учитывать положительный опыт и наработки как ПАО "МКБ", так и ООО КБ "Кольцо Урала". Все отделения продолжат работать по стандартам "Кольца Урала", предоставляя полный спектр услуг для физических и юридических лиц. Для УГМК банк ООО КБ "Кольцо Урала" останется ключевым банком для получения банковских услуг предприятиями группы в части расчетно-кассового обслуживания, услуг эквайринга и иных.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями, Уральская горно-металлургическая компания не только продолжит, но и нарастит сотрудничество с "Кольцом Урала" и МКБ, одним из крупнейших частных федеральных банков России, который зарекомендовал себя как надежный партнер и обладающий высокой экспертизой в области банковских и финансовых услуг. Уверен, что синергия уникального опыта Кольца Урала в Уральском регионе и профессиональные компетенции МКБ только повысят качество сервисов для нас как клиентов банка и сделают наше сотрудничество еще более конструктивным. Помимо этого, УГМК получит дополнительные финансовые и организационные ресурсы для развития своей основной деятельности: горного дела и металлургии", - подчеркнул генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

"Сотрудничество с группой УГМК носит стратегический долгосрочный характер. Специалисты КБ "Кольцо Урала" обладают уникальной экспертизой, которая и в будущем ляжет в основу преобразований. Благодаря наработанным клиентским отношениям, у нас есть возможность развить клиентскую лояльность и расширить спектр услуг", - приводят в пресс-службе слова первого заместителя председателя правления МКБ Михаила Полунина.

О банках

ООО КБ "Кольцо Урала" занимает 103-е место в рейтинге крупнейших банков России по размеру активов (Интерфакс 100, 2020 год). В июне рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности финорганизации до уровня ruBBВ- со стабильным прогнозом. Банк имеет более 40 офисов в регионах Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов. В общей сложности "Кольцо Урала" обслуживает более 16 тыс. корпоративных и 280 тыс. частных клиентов.

МКБ занимает 6-е место в рейтинге российских банков по размеру активов. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P, "А+.ru" от НКР. В октябре 2019 г. МКБ стал первым российским банком, кому был присвоен ESG рейтинг: "ВВВ" от Rating-Agentur Expert RA GmbH.