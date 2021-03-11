Фонд Росконгресс запустил специальный проект "Регионы России"

Москва, 11 марта. Природные красоты и местные традиции, старинные мануфактуры и современные производства, туристские маршруты и традиционные промыслы объединит новый специальный проект Фонда Росконгресс "Регионы России". (6+). Увлекательные видеоролики в формате тревел-блога познакомят зрителей с уникальными возможностями России: местами для работы, отдыха и вложения инвестиций.

"Регионы России" продемонстрируют достижения предприятий, новые региональные продукты и сервисы, инновационные решения, представят возможности отдельных городов и отраслей. Проект будет способствовать продвижению туристического, культурного, экономического и промышленного потенциала регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, росту внимания к проектам на места со стороны российской и зарубежной аудитории.

Каждый видеоролик будет посвящен отдельному региону или городу, будет сопровождаться английскими субтитрами. Материалы будут распространяться на YouTube-канале "Регионы России", на информационных ресурсах Фонда Росконгресс, в партнерской сети, на площадках региональных СМИ.

При поддержке региональных правительств на сегодня выпущено более 10 сюжетов, которые набрали суммарный охват аудитории более 300 тыс. уникальных пользователей в официальных аккаунтах Фонда.

Фонд Росконгресс берет на себя полный цикл видеопроизводства, включая разработку сценария и планирование процесса, организацию выездной видеосъемки, монтаж сюжета и роликов для социальных сетей, публикацию и продвижение материала.

"В этом году мы открываем для себя Россию: ищем и показываем новые места отдыха, демонстрируем интересные предприятия, налаживаем партнерские проекты. Уверен, что „Регионы России“ станут настоящим путеводителем для туристов, инвесторов и всех, кто интересуется жизнью нашей страны!", – отметил председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Фонд Росконгресс отдельное внимание уделяет представлению туристического потенциала регионов России в рамках проекта "Своими глазами". Продюсерская компания "РК-АРТ" — креативная платформа Фонда Росконгресс делает эксклюзивные материалы о путешествиях на личном опыте. Проект "Своими глазами" уже подготовил около тридцати выпусков о событийном, промышленном, гастрономическом, культурно-историческом туризме; новых арт кластерах, новых туристических проектах. Посмотреть выпуски можно посмотреть на YouTube-канале Фонда.