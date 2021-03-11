Ямальские ученые исследуют ледяную корку на севере региона, влияющую на выпас оленей

ТАСС, 11 марта. Ученые Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проводят исследование снежного покрова региона. По предположению экспертов, образующаяся ледяная корка на снеге влияет на выпас оленей, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Практически из всех северных стран мира поступают сигналы о нетипичных климатических условиях, которые в разной степени влияют на жизнь животных тундры. Так, образование плотного ледяного покрова зафиксировано в Норвегии и Швеции. На Ямале также есть аналогичные очаговые явления на севере полуострова", - сообщили в пресс-службе.

"В ходе совместной экспедиции Научного центра изучения Арктики и Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН было заложено 15 снегомерных пунктов. Для исследований выбирались максимально разные по ландшафтам участки, где непосредственно ведется выпас северных оленей. Обнаруженные ледяные и снежные корки имеют эволюционную природу – они развились из выпавшего снега под воздействием давления и влажности", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики Александра Печкина.

Там отметили, что в связи с образованием ледяной корки, местным оленеводам пришлось перейти на систему выпаса, когда оленям дают расходиться далеко от чумов и даже смешиваться с соседними стадами ради сохранности животных.

По данным пресс-службы, обоснованное заключение по его итогам экспедиции будет сформировано до конца марта.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть — на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.