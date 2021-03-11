В марте в Театре на Таганке пройдут премьерные спектакли

Москва, 10 марта. Московский Театр на Таганке приглашает зрителей на премьерные спектакли сезона - "Снегурочку" (18+) по одноименному произведению Александра Островского, а также "Отелло" (18 +) по пьесе Уильяма Шекспира. Обе постановки стали новым прочтением классики, сообщила пресс-служба театра.

"Снегурочка" в постановке Дениса Азарова - современная интерпретация пьесы Островского, переосмысливающая образы славянской мифологии. "Концепция закономерности и противоречия миропорядка, выраженная Островским художественными метафорами, в постановке Азарова раскрывается через новую трактовку образов главных героев, визуальную и музыкальную инсценировку", - отметили в пресс-службе.

Роль Снегурочки исполняет Дарья Авратинская, а ее партнером стал Алексей Гришин. Мизгиря играет Константин Крюков и Алексей Гришин, Мороза - Александр Трофимов, а царя Берендея - Павел Комаров. Зрителей ждут выглядящие нарочито утрировано персонажи, но стиль игры остается реалистичным. Минимализм сценографии дополнен сложными элементами - большим вращающимся экраном, бассейном, а костюмы меняются от деловых и строгих до откровенных в стиле "кич".

"Есть мир Зимы, Мороза и Снегурочки, а есть мир Весны, Ярило и Берендея. Они диаметрально противоположны, и между ними существует конфликт. В нашем спектакле мы хотим показать идею того, что одно общество пожирает другое общество. Одна любовь поглощает другую любовь. Один взгляд на жизнь победит другой взгляд на жизнь. Это несправедливая, но бескомпромиссная ситуация", - рассказал режиссер Азаров.

Вторая постановка - "Отелло" - стала новым прочтением великой трагедии: команда петербургских художников во главе с режиссером Андреем Гончаровым переосмыслила знаменитую пьесу Шекспира. Главные роли исполняют Ирина Апексимова (Дездемона), Роман Колотухин (Отелло) и Надежда Толубеева (Яго). "Тема расового конфликта полностью исчезает, роль Яго исполняет женщина, а Дездемона решительно нарушает общественные табу сегодняшнего времени", - добавили в пресс-службе.

"Мне вспоминаются слова Джордано Бруно: "Я влюблен в одну, и благодаря ей я свободен в подчинении, доволен в муках, богат в нужде и жив во смерти; благодаря ей я не завидую тем, которые являются рабами в свободе, мучаются в наслаждениях, бедны в богатствах и мертвы в жизни; и нет великодушия, которое их освободило бы, долготерпения, которое их возвысило бы, сияния, которое их осветило бы, знания, которое их оживило бы…". Думаю, именно об этом новый спектакль", - прокомментировал Гончаров.

О театре

Театр на Таганке - культовый московский театр, основанный в 1964 году Юрием Любимовым. В 2015 году директором театра стала актриса и продюсер Ирина Апексимова. Изменив художественную политику, Апексимова стала приглашать востребованных режиссеров и художников, сохраняя при этом целостность труппы и традиции репертуарного театра. За время ее руководства Таганка стала "форпостом новой драмы": были выпущены спектакли "Теллурия" по роману Владимира Сорокина, "Сосед" по пьесе Павла Пряжко, "Горка" по произведению Алексея Житковского и другие.

Постановка "Беги, Алиса, беги" Максима Диденко и мюзикл "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" Алексея Франдетти стали лауреатами Российской национальной премии "Золотая Маска".