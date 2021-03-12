Энергетики отремонтируют подстанции, питающие самый крупный город на левом берегу Оби

ТАСС, 12 марта. АО "Россети Тюмень" вложит около 7 млн рублей в систему электроснабжения города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Об этом сообщили в пятницу в управлении по связям с общественностью компании. "Город с населением чуть меньше 60 тысяч человек сформировал за последние пять лет совокупный объем промышленного производства более 157 млрд рублей. В ближайшее время энергетики отремонтируют все подстанции, которые питают один из ключевых муниципалитетов Югры", - сказано в сообщении.

В управлении отметили, что "Россети Тюмень" проведут работы на четырех подстанциях, обеспечивающих электроснабжение города. "До конца июня специалисты выполнят комплексное техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов, разъединителей, выключателей и устройств РЗА. Комплекс мероприятий увеличит ресурс энергооборудования и повысит его надежность", - сообщили в электросетевой компании.

По словам главы Нягани Ивана Ямашева, компания "Россети Тюмень" отвечает современным требованиям и повышенному спросу на услуги в сфере энергетики. "В 2021 году мы постараемся заметно прирасти по ключевым направлениям развития города: строительству жилья и социально значимых объектов, благоустройству. Совместно с правительством автономного округа активно идет работа по созданию на территории Нягани особой экономической зоны. Реализация этого проекта даст огромный толчок развитию местной экономики. Эти масштабные проекты зависят от стабильного и бесперебойного электроснабжения. Для нашего северного города это особенно важно и актуально", – приводят в управлении слова Ямашева.

Там добавили, что Нягань сегодня является одним из лидеров Югры по динамике развития. "За счет участия в региональных программах и шести национальных проектах городской бюджет получил более 1,3 млрд рублей. На территории работают значимые промышленные объекты Уральского федерального округа. В частности, завод "ЛВЛ-Югра" является крупнейшим в России и странах СНГ производителем ЛВЛ-бруса, который экспортируется в том числе в Германию", - сказано в сообщении.