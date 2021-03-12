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ММК запустил в работу модульный дата-центр

Новый центр обработки данных станет прочной основой для реализации инициатив Магнитогорского металлургического комбината по цифровой трансформации
ММК запустил в работу модульный дата-центр
© ТАСС

 

 

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