Свердловский фонд поддержки предпринимательства вошел в пятерку лучших по итогам 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Свердловский бизнес привлек более 6 млрд рублей с помощью областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) в 2020 году. Такой результат позволил фонду занять четвертое место среди 85 организаций в стране по объему выданных поручительств, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области в пятницу.

Ранее сообщалось, что общий объем выданных поручительств и займов фондом в 2020 году составил более 3 млрд рублей.

"Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства занял четвертое место среди 85 региональных гарантийных организаций России по объему предоставленных в 2020 году поручительств бизнесу. Благодаря его работе малый бизнес региона области привлек свыше 6 миллиардов рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что фонд реализует несколько программ поручительств – по банковским кредитам и гарантиям, по займам Фонда развития промышленности.

По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, в прошлом году фонд предоставил бизнесу поручительства на сумму 1,9 млрд рублей для привлечения финансирования, также выдал займы на сумму 1,6 млрд рублей.

Объемы поддержки малого и среднего бизнеса ежегодно растут, отметил директор фонда Валерий Пиличев. В 2017 году с помощью СОФПП бизнес привлек 3,9 млрд рублей, в 2018 году – 4,8 млрд рублей, в 2019 – 5,8 млрд рублей. "Мы постоянно совершенствуем систему взаимодействия с предпринимателями и предоставления им поддержки. Сегодня действуют и альтернативные инструменты финансовой поддержки. Например, с помощью платформы "ВДело" бизнес получил возможность привлекать частные инвестиции", – цитирует департамент Пиличева.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства — региональный институт развития, созданный в 2002 году правительством Свердловской области для финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса. По данным Корпорации МСП, СОФПП является самым эффективным среди региональных гарантийных организаций по соотношению действующих поручительств к гарантийному капиталу.