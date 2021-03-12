Корпорация МСП поддержала компанию, выполняющую строительные проекты для крупного ретейла

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) открыл кредитную линию на сумму 25 млн рублей для компании "Девятый трест-комфорт" из Ижевска для реконструкции и строительства объектов коммерческой недвижимости. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Финансирование предоставлено в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ при гарантийном обеспечении Корпорации МСП на сумму 12,5 млн рублей. Средства направлены на приобретение сырья и материалов", - сказали в пресс-службе.

В корпорации рассказали, что "Девятый трест-комфорт" выполняет комплексные строительные проекты, проектирует и монтирует инженерные сети, а также реализует решения в области тепловентиляционной техники, холодильного и климатического оборудования. За годы работы компания реализовала несколько сотен проектов для розничной сети "Магнит", сети гипермаркетов "Лента", Х5 Retail Group, куда входят "Пятерочка", "Карусель" и "Перекресток", а также Сбера, Уралэнерго, Мираторга и других.

К"Предприятия малого и среднего бизнеса играют все большую роль в развитии строительной отрасли. Вовлечение субъектов МСП в проекты строительства и реконструкции гипермаркетов, промышленных проектов, гражданских зданий позволяет открывать новые рабочие места, стимулировать развитие смежных отраслей, повышать объемы налоговых отчислений в бюджеты различных уровней. Для реализации таких проектов Корпорация МСП предоставляет меры финансовой, имущественной, информационной и маркетинговой поддержки, доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков и ряд иных. Корпорация и МСП Банк продолжат в проактивном режиме развивать меры поддержки, расширяя возможности предпринимателей для развития производств, реализации проектов", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привела пресс-служба.