Дан старт 22-му рейтингу "Топ-1000 российских менеджеров"

Москва, 12 марта. 10 марта 2021 года в онлайн-формате состоялась пресс-конференция, посвященная старту 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" (16+) Ассоциации менеджеров и ИД "КоммерсантЪ".

В ходе события были представлены нововведения рейтинга, обсуждены функциональные приоритеты управленцев в период пандемии, влияние топ-менеджера на кризисную трансформацию компании, особенности женского лидерства в России.

"Есть такое выражение: стабильность – признак мастерства. И запуск нового, 22-го по счету рейтинга в период продолжающегося коронакризиса – это, конечно же, мастерство нашей общественной организации. Но главное – это виртуозные усилия отечественного бизнеса, направленные на преодоление форс-мажорных обстоятельств", - обратился с приветственным словом Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров.

Анна Старкова, руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня", рассказала о продолжении коммуникационного проекта АЭИ "ПРАЙМ" и Ассоциации менеджеров, призванного дать оценку текущей бизнес-ситуации и поддержать рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров". В этом году он будет реализован в шестой раз.

"Ассоциация менеджеров ведет постоянную работу по исследованию новых управленческих функционалов. Развитие российского бизнеса последовательно можно проследить в нашем рейтинге, равно как и сам рейтинг симметрично отражает реалии текущей ситуации, включая коронакризисную. В прошлом году мы добавили специальный раздел рейтинга с двумя новыми функционалами: ТОП-20 директоров по связям с инвесторами и ТОП-20 директоров по развитию. В этом году мы вводим в рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" функционал "директор по закупкам". Таким образом 22-й рейтинг содержит динамику новизны, сохраняя традиции", - представил проект Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров.

"Налаженные процессы и детализированная эффективность помогли многим компаниям в 2020 году остаться на плаву. Победителями же стали те, кто действительно был убедителен в способности и готовности к инновационному развитию и кто на деле преуспел в цифровизации. Эти два обстоятельства: постоянный поиск, внедрение нового качества и нового смысла в устоявшиеся подходы, а также передовые информационные технологии – стали едва ли не самыми яркими и очевидными причинами успеха в пандемический 2020 год. Люди всегда были и остаются главным ресурсом компании. Мотивация сотрудников, управление ожиданиями, профессиональное развитие не должны замирать ни при каких обстоятельствах. Карантинный lockdown и режим удаленной работы – это новая среда для развития этих важных принципов, а не повод для их приостановки", - выразил мнение Александр Чуб, президент группы компаний "Русские Башни".

"Около 30% высших руководителей "Альфа-банка" - женщины, при этом гендерная пропорциональность не является следствием заданности или квоты. Для меня это всегда – следствие результата работы топ-менеджера", - охарактеризовал управленческую специфику крупнейшей финансовой компании России Владимир Верхошинский, главный управляющий директор "Альфа-банка". Он отметил, что ищет в команду управленцев людей "самонаводящихся" - тех, которые сами себя мотивируют, решают проблемы, находят ресурсы, со всеми договариваются, выполняют и повышают планы и дают отличный результат.

Касаясь вопроса влияния пандемии на финансовый сектор, Верхошинский подчеркнул, что "вынужденная изоляция повлияла на широкое использование цифровых каналов. И сегодня Россия – один из лидеров в мире по цифровизации финансового сектора".



Вице-президент по стратегии и развитию АФК "Система" Артем Засурский отметил, что "коронакризис" принципиально ничего не поменял в роли стратегов, но еще раз подчеркнул, что в компаниях, которые к стратегии относятся серьёзно, это окупается довольно быстро и с лихвой. Отдельно спикер остановился на вопросах устойчивого развития бизнеса (ESG) и территорий, поскольку в портфеле корпорации есть компании, работающие в моногородах, где расположены заводы, которые являются градообразующими для определенных районов. "Мы очень внимательно относимся к корпоративному управлению. Это исторически было одним из стержневых элементов АФК "Система" как компании, которая является активным акционером и через управление создает стоимость активов. Segezha Group в Галиче строит завод, который способен коренным образом поменять жизнь в городе в лучшую сторону. В Сегеже у нас есть предприятие, которое тоже является одним из ключевых, и мы постоянно инвестируем в то, чтобы качество жизни в городе было лучше", - рассказал Артем Засурский.

Свою позицию в отношении женского лидерства сформулировала Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda. На ее взгляд, женское лидерство - это, прежде всего, лидерство без гендерных стереотипов плюс набор необходимых профессиональных качеств и многозадачность. Lamoda предоставляет равные возможности всем сотрудникам: в топ-менеджменте компании женщины и мужчины представлены в соотношении примерно 50% на 50%. Большое внимание в компании уделяют корпоративным принципам – думай о клиенте, будь новатором, достигай успеха в команде, делай мир вокруг себя лучше, относись к работе как к своему бизнесу. Согласие с этими принципами вдохновляет сотрудников достигать рабочие цели, расставлять приоритеты и принимать решения с заботой о коллегах. По словам Александры, ее карьерный путь - это пример понимания принципов компании и любви к своей работе.

В продолжение темы женского лидерства Татьяна Сорокина, генеральный директор IBM в России напомнила о том, что глобальная корпорация является пионером в развитии разнообразия и женского лидерства и что на определенном этапе нужно активно двигать эти темы в корпоративной культуре. С того времени в IBM произошло много трансформационных изменений, и задачи квотирования по гендерному признаку среди топ-менеджеров перестали быть актуальными. "Я хочу продвигаться по карьерной лестнице не потому что я – женщина, а потому что я – профи. Иначе это будет своеобразной позитивной дискриминацией", – пояснила Сорокина.

Также спикер рассказала о преимуществах построения менеджерской карьеры в глобальных компаниях, которые в силу развитости корпоративной структуры, многомерности задач, масштабного географического присутствия дают немалый простор для управленческого роста. При этом она отметила, что за последние 20 лет крупные российские компании переняли многие глобальные практики и поэтому как работодатели увеличили свою привлекательность для амбициозных менеджеров.