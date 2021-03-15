ЕАКОП приняла участие во встрече с генеральным директором WIPO

ТАСС, 15 марта. Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) приняла участие во встрече с новым генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Дареном Тангом. Порядка 100 представителей различных организацией по всему миру смогли присоединиться ко встрече с руководителем WIPO, услышать его позицию о развитии сферы интеллектуальной собственности, а также получить ответы на актуальные вопросы.

Открывая мероприятие, организованное IFRRO (ЕАКОП – член международной федерации организаций по правам на воспроизведение визуального искусства (IFRRO)), Танг отметил важность взаимодействия с IFRRO в общем деле регулирования и развития сферы.

Также генеральный директор WIPO указал на необходимость сплоченности представителей отрасли, каждый участник которой вместе со всем миром переживает непростые времена: "Многие из вас ощутили влияние пандемии на отрасль креативных индустрий. В результате невозможности проведения фестивалей, массовых мероприятий, закрытия музеев и галерей доход от деятельности членов IFRRO упал не менее чем на 40%, а в некоторых случаях превысил эту отметку. Отрадно, что IFRRO в столь трудный час смогла объединить всех участников, дать силы для того, чтобы достойно пережить происходящее. Интеллектуальная собственность слишком интеллектуальна, в связи с чем поддержание высокого IP уровня под влиянием внешних факторов непременно сделает нас более проактивными и инновационно мыслящими".

Вторя Тангу, ранее в интервью ЕАКОП исполнительный директор IFRRO Каролин Морган и ведущий встречи с генеральным директором WIPO президент IFRRO Ингве Слеттхольм обратили внимание на тесное взаимодействие двух организаций. "Мы нацелены на сотрудничество с WIPO и высоко ценим потенциал WIPO в области управления правами, что будет способствовать решению общих для отрасли задач", – уточнил Слеттхольм.

Переходя к оценке работы с международными организациями, генеральный директор WIPO высказал особое мнение о взаимодействии с ЕАКОП, указав на важность развития отношений с конфедерацией, представляющей страны СНГ и БРИКС, которая нацелена на сотрудничество в области развития сферы интеллектуальной собственности, проявляет себя в обсуждении договоров и соглашений, инициируемых WIPO.

Еще одним показательным результатом работы в сфере управления коллективными правами стала деятельность IFRRO в странах Африки. В частности, в итоге активных действий IFRRO по вопросу распределения авторских гонораров журналистам и издателям прессы, в августе 2020 года Сектор прессы в Буркина-Фасо впервые получил вознаграждение от ОКУПа. Участвовавшие во встрече с Дареном Тангом представители организаций из стран Африки отметили эффективность коллективной работы с IFRRO и WIPO в сфере управления правами, а руководитель WIPO в свою очередь указал на совершенствование коммуникационной составляющей в работе коллег из Замбии. "Каналы коммуникации, создаваемые вами, дают пользователям возможность разобраться в особенностях работы IP отрасли и получить поддержку", – заявил Танг.

Одной из финальных тем встречи стал вопрос использования блокчейна и его эффективности, отвечая на который генеральный директор WIPO подчеркнул важную роль технологии в современном мире и в сфере интеллектуальной собственности, в частности. "Разработки на основе блокчейна сейчас крайне популярны. Использование различных технологических решений на базе блокчейн в сфере интеллектуальной собственности может стать преимуществом для отрасли, позволив ей развиваться более динамично", – сказал Танг.

ЕАКОП полностью разделяет мнение генерального директора WIPO о целесообразности внедрения технологии блокчейн в сферу интеллектуальной собственности. Еще несколько лет назад Евразийская конфедерация обществ правообладателей предоставила доступ своим членам к IP-экосистеме IPChain, которая была разработана на основе технологии блокчейн, что обеспечивает эффективное управление имущественными правами и взаимодействие участников рынка интеллектуальной собственности в цифровой среде.