Расходы на здравоохранение в Воронежской области вырастут более чем на 820 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 15 марта. /ТАСС/. Более 820 млн рублей дополнительных ассигнований направят на развитие здравоохранения в Воронежской области в 2021 году. Средства пойдут на покупку машин скорой помощи, оборудование, строительство больниц и другие цели, сообщает в понедельник пресс-служба Воронежской областной думы по итогам заседания регионального парламента, где прошла первая корректировка параметров облбюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, доходы региональной казны в этом году в целом выросли на 487 млн рублей, расходы — почти на 8,1 млрд рублей. "За счет направления остатков средств бюджета прошлого года, а также перераспределения финансов между департаментами, дополнительные ассигнования в объеме 820 млн рублей были выделены на совершенствование региональной системы здравоохранения и поддержку наших медработников, что особенно важно в период пандемии", - приводят его слова в пресс-службе.

Там уточнили, что департаменту здравоохранения региона направят почти 820,6 млн рублей, в том числе почти 138,6 млн рублей на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и 256,8 млн на модульные фельдшерско-акушерские пункты, а также 4 млн на спецодежду для медицинских работников.

Кроме того, еще 275 млн департамент сможет направить на приобретение оборудования для медицинских учреждений, около 79,6 млн рублей направят на приобретение лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 43,2 млн рублей дополнительно закладывается на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам, а 18,5 млн рублей направят на обеспечение функционирования нового корпуса детского противотуберкулезного отделения.

"Увеличение финансирования по ряду актуальных направлений удалось добиться при активном участии депутатского корпуса. Так, 250 млн рублей на 2021 год заложено на возведение подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе Воронежа", — цитирует пресс-служба слова Нетесова.