Генконсульство КНР сообщило о целевом показателе по росту ВВП Китая

ТАСС, 15 марта. С учетом размера китайской экономики целевой показатель по росту ВВП на более чем 6% в 2021 году не является низким, ожидается, что эти ожидания приведут к укреплению основы восстановления экономики и продвижению высококачественного развития. Об этом сообщили в понедельник в генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на заявление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

"Целевой показатель роста на более чем 6 процентов – это не окончательная величина, может быть Китай добьется еще более быстрого роста", - сказал он на пресс-конференции.

"Отметив, что в этому году экономика движется вперед на основе восстановительного роста и существует большая неопределенность в отношении восстановления мировой экономики, Ли Кэцян сказал, что цель должна быть полностью согласована с тем, чего страна может достичь в следующем году и годом после, чтобы избежать резких колебаний экономических показателей и сохранить стабильные рыночные ожидания", - сказано в сообщении дипмиссии.

"Слишком быстрый рост не будет устойчивым. Нам нужен стабильный темп, чтобы поддерживать развитие Китая в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Ли Кэцян.

В дипмиссии отметили, что согласно докладу о работе правительства, одобренному на ежегодной сессии ВСНП, Китай будет стремиться увеличить свой ВВП на более чем 6% в годовом исчислении в 2021 году. "В 2020 году Китай вышел из спада, вызванного эпидемией COVID-19. Рост его ВВП по итогам прошлого года составил 2,3%, что сделало КНР единственной крупной экономикой мира, добившейся положительного роста", - сказано в сообщении.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.